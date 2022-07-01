Özel Haber | Celta’dan ayrıldı, Aslan’a imza atıyor…

Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtan ve gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray transferde atağa kalktı… Sarı-kırmızılılar geçmiş dönemlerde gündemine gelen yıldız orta saha için transfer çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray İspanyol ekibi Celta Vigo ile olan sözleşmesini fesih eden Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bonservisi elinde tecrübeli oyuncu bu kez sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Geçen sezon İspanyol ekibi Getafe'de kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, kulübünün 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Celta Vigo'ya geri döndü. Celta Vigo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Orta sahaya acilen transfer isteyen Okan Buruk'un da Okay Yokuşlu'nun transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Transferin yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.