Özel Haber | Celta’dan ayrıldı, Aslan’a imza atıyor…

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Geçen sezon İspanyol ekibi Getafe'de kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, kulübünün 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Celta Vigo'ya geri döndü. Celta Vigo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Orta sahaya acilen transfer isteyen Okan Buruk'un da Okay Yokuşlu'nun transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Transferin yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.