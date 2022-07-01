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    • 01.07.2022 12:53
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    • 01.07.2022 12:58
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    Özel Haber | Celta’dan ayrıldı, Aslan’a imza atıyor…

    Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray, Celta Vigo'dan ayrılan yıldız futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgileniyor. İspanyol ekibinden ayrıldığını resmi olarak açıklayan Yokuşlu, her an tekrardan Türkiye'ye transfer olabilir. Peki Galatasaray Okay Yokuşlu için ne verecek? Detaylar burada...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Celta’dan ayrıldı, Aslan’a imza atıyor…

    Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtan ve gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray transferde atağa kalktı… Sarı-kırmızılılar geçmiş dönemlerde gündemine gelen yıldız orta saha için transfer çalışmalarına hız verdi.

    Galatasaray İspanyol ekibi Celta Vigo ile olan sözleşmesini fesih eden Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bonservisi elinde tecrübeli oyuncu bu kez sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yakın.

    SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

    Geçen sezon İspanyol ekibi Getafe'de kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, kulübünün 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Celta Vigo'ya geri döndü. Celta Vigo ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

    Orta sahaya acilen transfer isteyen Okan Buruk'un da Okay Yokuşlu'nun transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Transferin yakın zamanda resmiyete dökülmesi bekleniyor.

        ÇOK TAKIMDA OYNADI

        Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan 28 yaşındaki ön libero, stoper de görev yapabiliyor. 39 kez A Milli Takım formasını giyen Okay Yokuşlu, Karşıyaka altyapısında başladığı futbol serüveninde birçok takında görev yaptı.

        6 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

        Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor formaları giyerken İngiltere'de ise West Bromwich Albion takımında ter döktü. Yıldız futbolcu, 2018 yılında Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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