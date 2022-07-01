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    • Spor
    • 01.07.2022 13:27
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    • 01.07.2022 13:45
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    Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer! Jan Vesely resmen açıklandı

    Son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndan ayrıldığı açıklanan Jan Vesely'nin, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

    Fenerbahçe’den Barcelona’ya gitti! Resmen açıklandı

    İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona, Jan Vesely ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona, Jan Vesely ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak sözleşme için anlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.

    Fenerbahçe Beko'ya 2014 yılında transfer olan Jan Vesely, sarı-lacivertli takımla 3 Türkiye Kupası, 1 EuroLeague, 4 Basketbol Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

    Jan Vesely, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 9.9, EuroLeague'de 13.6 sayı ortalamaları yakaladı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer! Jan Vesely resmen açıklandı
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