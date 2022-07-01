Özel Haber | Trabzonspor’dan servet istedi! İndirim yapması bekleniyor...

Transferde şaha kalkan ve son olarak Mısırlı yıldız Trezeguet'yi kadrosuna katan Trabzonspor forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren genç yıldız ile görüşmelere başladı.
TRABZONLULAR ŞAŞIRDI
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da onayıyla Güven Yalçın için transfer çalışmalarına başlayan Karadeniz Fırtınası karşı taraftan beklenmedik bir cevap aldı… Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan genç yıldız Trabzonspor'da oynamak için yıllık 30 milyon lira istiyor.
İNDİRİM GELİRSE GÖRÜŞÜLECEK
Bu ücreti çok bulan Trabzonspor görüşmelerini şimdilik askıya aldı ve oyuncunun maaşında indirime gitmesini istedi. Bordo-mavililer, genç golcünün indirime gitmesi halinde görüşmelere yeniden başlayacak.
Hem kanatlarda hem de forvette görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Beşiktaş'ta kısıtlı süre bulmasına rağmen ligde 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.