Özel Haber | Trabzonspor’dan servet istedi! İndirim yapması bekleniyor...

TRABZONLULAR ŞAŞIRDI

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da onayıyla Güven Yalçın için transfer çalışmalarına başlayan Karadeniz Fırtınası karşı taraftan beklenmedik bir cevap aldı… Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan genç yıldız Trabzonspor'da oynamak için yıllık 30 milyon lira istiyor.