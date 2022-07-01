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    • Spor
    • 01.07.2022 12:43
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    • 01.07.2022 12:46
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    Özel Haber | Trabzonspor’dan servet istedi! İndirim yapması bekleniyor...

    Transferde çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve Trezeguet ile Güven Yalçın'ı da kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, genç oyuncunun istediği ücret karşısında şoka uğradı. Oyuncunun indirime gitmesini bekleyen bordo mavililer, bunun gerçekleşmesi halinde transferi bitirecek... İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Trabzonspor’dan servet istedi!

    Transferde şaha kalkan ve son olarak Mısırlı yıldız Trezeguet'yi kadrosuna katan Trabzonspor forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren genç yıldız ile görüşmelere başladı.

    TRABZONLULAR ŞAŞIRDI

    Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da onayıyla Güven Yalçın için transfer çalışmalarına başlayan Karadeniz Fırtınası karşı taraftan beklenmedik bir cevap aldı… Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan genç yıldız Trabzonspor'da oynamak için yıllık 30 milyon lira istiyor.

    İNDİRİM GELİRSE GÖRÜŞÜLECEK

    Bu ücreti çok bulan Trabzonspor görüşmelerini şimdilik askıya aldı ve oyuncunun maaşında indirime gitmesini istedi. Bordo-mavililer, genç golcünün indirime gitmesi halinde görüşmelere yeniden başlayacak.

    Hem kanatlarda hem de forvette görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Beşiktaş'ta kısıtlı süre bulmasına rağmen ligde 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

        20 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS

        2018 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan 23 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılarda 101 maça çıkıp, 20 gol ve 7 asist üretti.

        YENİDEN PARLATMAYI HEDEFLİYOR

        Bilindiği gibi Trabzonspor geçen sezon Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu Abdullah Avcı ile birlikte yeniden yükselişe geçti ve yeniden Milli Takım'a çağrıldı. Trabzonspor, Güven Yalçın'ı da kadrosuna katarak yeniden parlatmayı hedefliyor.

        Trabzonspor, 23 yaşındaki Güven Yalçın'ın yanı sıra Umut Bozok ve Haji Wright ile de iletişimini sürdürüyor.

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        Haberler Spor Özel Haber | Trabzonspor’dan servet istedi! İndirim yapması bekleniyor...
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