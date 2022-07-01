Galatasaray’ın transferini Altay açıkladı!

Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.