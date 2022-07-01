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    • Spor
    • 01.07.2022 15:17
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    • 01.07.2022 15:30
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    Galatasaray'ın transferini Altay açıkladı!

    İzmir'in Altay kulübünde forma giyen Kazımcan Karataş, Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılıların transferini Altay duyurdu! İşte detaylar...

    Galatasaray’ın transferini Altay açıkladı!

    Altay, futbolcusu Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "16 Ocak 2003'te İzmir'de dünyaya gelen evladımız Kazımcan Karataş'ın transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

    Futbola Altay'ımızda başlayan, Altay Spor Okulları'nda yetişen, ardından altyapımızda her yaş grubundaki takımlarımızda forma giyen, U17- U19 ve U21 Milli Takımı'mızın oyuncusu olan evladımız Kazımcan Karataş'a kulübümüze verdiği tüm hizmetler için çok teşekkür ederiz.
        Kanal İstanbul’la ilgili flaş açıklama
        Haberler Spor Galatasaray'ın transferini Altay açıkladı!
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