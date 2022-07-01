Fenerbahçe ise yaptığı paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Ozan Tufan, geride bıraktığımız sezona Watford'da başlamış, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. İsmail Kartal'ın göreve gelmesi ile kadro dışı kalan futbolcu, sonrasında bir daha kadroya dönememişti.