Fransız kulübü Rennes'ten Kim Min Jae hamlesi

Fenerbahçe'deki geleceği henüz netlik kazanmayan Kim Min Jae ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Yaklaşık 1 aydır Koreli yıldızla ilgili çalışmalar yapan Rennes geçtiğimiz günlerde Koreli yıldız için Sarı-Lacivertliler'e resmi teklif yapmıştı. Ancak yönetim Rennes'in teklifini yetersiz bularak geri çevirmişti.

Alınan bilgilere göre Fransız kulübü rakamı güncelleyerek yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Rennes'in bu kez 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.

Resmi açıklama olmasa da Fenerbahçe ile Kim Min Jae arasında yapılan sözleşmede 23 milyon Euro'luk çıkış maddesi olduğu belirtiliyor.