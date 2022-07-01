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    • Spor
    • 01.07.2022 16:43
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    • 01.07.2022 16:48
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    Fenerbahçe Safiport 4 oyuncuyla anlaştı

    Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, bu kapsamda tam 4 oyuncuyu kadrosuna kattı. Peki bu isimler kimler? Detaylar haberimizde...

    AA
    Fenerbahçe Safiport 4 oyuncuyla anlaştı

    Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında 4 oyuncu ile anlaşmaya vardı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalara göre, Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa, ABD'li uzun forvet Breanna Stewart ve son olarak Galatasaray'da forma giyen milli oyun kurucu Merve Aydın ile anlaşma sağlandı.

    SADECE AVRUPA LİGİ'NDE FORMA GİYECEK

    Fenerbahçe Safiport'un bir başka transferi de Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan Mina Djordjevic oldu. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, yeni sezonda Fenerbahçe Gelişim Takımı'nda forma giyecek. Djordjevic, FIBA Avrupa Ligi maçlarında ise Fenerbahçe Safiport kadrosunda yer alacak.

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