Ahmed Touba Başakşehir’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Medipol Başakşehir, RKC Waalwijk takımında forma giyen Cezayirli futbolcu Ahmed Touba ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmed Touba, stoper mevkisi dışında sol bekte de forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i uzatmada 73-72 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

SAMSUN SZUMSKİ'Yİ KAPTI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Szumski, 2020/2021 sezonunda Erzurum formasıyla Süper Lig'de 20 maçta oynadı.

MONTERO 15 MİLYON EURO

Beşiktaş İspanyol stoperi Montero için daha önce Sevilla'dan gelen 6 milyon Euro'luk teklif gelmişti. Yine İspanyol basınından El Chiringuito TV, siyah beyazlıların genç savunmacı için tam 15 milyon Euro talep ettiğini duyurdu.

İŞTE YENİ SEZON FORMALARI BEŞİKTAŞ'IN

2022-2023 sezonu formaları satışa çıktı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre yetişkin formaları 599, genç formaları 509, bebek forma seti 629, çocuk forma seti ise 679 liradan satışa sunuldu.

CEZAYİR'DE MADALYA YAĞMURU

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız 5. günü 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı. Alınan 9 madalya ile birlikte Milli Takımımız ülkeler klasmanında 48 madalya ile liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı. Dün badmintonda Neslihan Yiğit, judoda Vedat Albayrak, atletizmde ise Jak Ali Harvey altın madalya kazanan sporcularımız oldu. Atletizmde Kıvılcım Kaya Salman ve Ramil Guliyev ise gümüş madalya aldı. Boksta Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Özer ve Samet Gümüş, atletizmde ise Özlem Becerek bronz madalya ile günü tamamlayan sporcularımız oldular.

MiLLi TAKIMIMIZ YARI FiNALDE!

Kadın Milli Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda Tunus'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar rakibini 25-14, 25-15 ve 25-17'lik setlerle geçti. Burcu Yüzgenç, 11 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

ANKARAGÜCÜ MORUTAN'IN PEŞİNDE

Galatasaray'a transfer olduğu dönemden beri beklentileri karşılayamayan Olimpiu Morutan'a Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü talip oldu... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da kiralanması için onay verdiği Romen orta saha oyuncusu Morutan'ın menajerinin de önümüzdeki günlerde A.Gücü ile yapılacak görüşmelerde yer alması bekleniyor.

G.SARAY RAKİPLERİNİN ÖNÜNDE!

Hücum bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Joao Pedro sesleri yükseliyor. İtalyan basını, Brezilyalı yıldızla ilgili haberlerine bugün de devam ediyor. Cagliari kulübüne yakın bir internet sitesine göre Sarı- Kırmızılılar'la birlikte tam 4 kulüp şu anda Joao Pedro'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor. Bu kulüplerin Torino, Sassuolo, Monza ve Salernitana olduğu ifade ediliyor. Ancak haberde, Galatasaray 4 rakibinden de bir adım önce olduğu belirtilerek, "Galatasaray'ın ekonomik gücü, bu transferde tüm rakiplerinin önüne geçebilecek düzeyde" yorumu yapıldı.

TANRIVERMİŞ VEDA ETTİ!

Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibine dahil olacağı konuşulan yardımcı antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, İtalyan temsilcisi Spezia'dan ayrıldığını duyurdu. Florya'da daha önce Hırvat teknik adam Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tanrıvermiş'e kulübü Spezia'dan transfer için izin çıkmamıştı.

SENSİBİLE PARMA'YA

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Pasquale Sensibile İtalya'ya geri dönüyor. İtalyan basınına göre, deneyimli futbol adamı, Serie B ekibi Parma'da teknik koordinatörlük görevine getirilecek. Galatasaray'da Burak Elmas döneminde göreve gelmiş ancak Dursun Özbek'in başkan seçilmesi sonrası görevine son verilmişti.

KUPAYA ZİYARETÇİ AKINI

Trabzonspor'un 2021-22 Ahmet Çalık sezonu Süper Lig şampiyonluğu kupası Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı. Şampiyonluk kupasını yakından görmek isteyenler müzeye akın ediyor. Kupayı müzedeki ilk gününde ziyaret edenlerin sayısı bini geçti. Şehir dışından ve yurt dışından gelen taraftarlar Şampiyonluk Kupası'yla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

VALENCIA GÖZE GİRDİ

Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsiz olan oyunculardan birisi olan Enner Valencia'nın hazırlık maçlarında ve antrenmanlarda gösterdiği performansla Jorge Jesus'un beğenisi kazandığı bildirildi. Ekvadorlu forvetin Sarı-Lacivertli takımda kalma ihtimalinin yükseldiği ifade ediliyor. Valencia 4 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata da satmak istemiyor.

STEVEN CAULKER'A KULÜP ARANIYOR

Fenerbahçe'de hazırlık maçında kısa bir süre forma giyip sonrasında sonrasında kenara alınan İngiliz stoper Steven Caulker takımda düşünülmüyor. İngiliz stoper Calker'a Süper Lig'den bir kulüp arandığı öğrenildi.

BURAK FORMAYI KAPACAK

Fenerbahçe'de geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen ancak yeteri kadar şans bulamayan Burak Kapacak, yeni sezon öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı. Jesus'un sağ bekin alternatifi olarak düşnüdüğü Burak'ın takımda kalması yönünde rapor vereceği ve genç futbolcudan bu sezon faydalanmayı planlanladığı öğrenildi. Orijinal mevkisi sağ kanat olan ve sağ bekte de forma giyebilen Burak için F.Bahçe, Bursaspor'a 13 milyon TL bonservis ödemişti.

F.BAHÇE 10 TEMMUZ'DA HULL CİTY İLE KARŞILAŞACAK

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir hazırlık maçı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı. Maçın 10 Temmuz'da Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacağı da haberin içinde yer aldı. Fenerbahçe, son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal takımını 4-2 mağlup etmişti.

KARTAL'A MULEKA ŞOKU

Beşiktaş'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Jackson Muleka konusunda dün şok bir gelişme yaşandı. Bonservisi Standart Liege'de olan Kongolu futbolcu, Burnley ile büyük oranda anlaşmaya vardı. İngiliz basınına göre Burnley, Standard Liege'e 3 milyon Euro ödeyecek. Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde sağlık kontrolleri için İngiltere'ye gideceği de ifade ediliyor

FORTOUNIS İDDİASI

Galatasaray'da her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu kez de Yunan basını, Sarıflaş bir iddiayı gündeme getirdi. Çıkan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Olympiakos'un yıldızı Konstantinos Fortounis'le ilgileniyor. Yönetimin Yunan yıldızla resmi görüşmelere başladığı belirtiliyor. Hatta 1.4 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif edildiği de öne sürülüyor.