Trabzonspor'dan 4 koldan harekete geçti! Hedefte Trezeguet, Haji Wright, Kaan Ayhan ve Berke Özer var

Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi... Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, 4 takviye daha yaparak kadrosunu güçlendirecek... Yedek kaleci, forvet, sol kanat ve stoper alacak olan Bordo-Mavililer ayrıca yedek de bir sağ bek almayı düşünüyor. Bordo-Mavililer'in mevkiler için görüştüğü isimler arasında Berke Özer, Kaan Ayhan, Haji Wright ve Trezeguet yer alıyor. Alternatif isimler de listede bulunuyor.
1-TREZEGUET
Sol kanat için 1 numaralı aday Trezeguet. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir forması giymişti. İstanbul'a gelen Trezeguet'nin menajeri Christian Emile ile masaya oturuldu. Tavan ücret politikası ile 1.5 milyon euro garanti maaş teklif eden Fırtına, bonuslarla 2.2 milyon euro'ya çıktı. Trezeguet geçen sezonun 2. yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçirdi.
2-KAAN AYHAN
Stoper için listenin başında Marlon var ama Brezilyalı oyuncu bir türlü ikna edilemedi. Bu nedenle Trabzonspor rotayı Kaan Ayhan'a çevirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki milli futbolcu için kulübü Sassuolo 5 milyon euro'nun altına inmiyor. Bordomavililer bu rakamı bir miktar düşürüp, taksitli ödeme planıyla İtalyanlar'ı ikna etmeye çalışıyor.