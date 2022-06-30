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    Trabzonspor'dan 4 koldan harekete geçti! Hedefte Trezeguet, Haji Wright, Kaan Ayhan ve Berke Özer var

    Bordo-Mavililer; kaleci, stoper, sol kanat ve forvet transferi için harekete geçti. Hedefte Trezeguet, Haji Wright, Kaan Ayhan ve Berke Özer var. İşte tüm detaylar...

    Fırtına 4 nala

    Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi... Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, 4 takviye daha yaparak kadrosunu güçlendirecek... Yedek kaleci, forvet, sol kanat ve stoper alacak olan Bordo-Mavililer ayrıca yedek de bir sağ bek almayı düşünüyor. Bordo-Mavililer'in mevkiler için görüştüğü isimler arasında Berke Özer, Kaan Ayhan, Haji Wright ve Trezeguet yer alıyor. Alternatif isimler de listede bulunuyor.



    1-TREZEGUET
    Sol kanat için 1 numaralı aday Trezeguet. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir forması giymişti. İstanbul'a gelen Trezeguet'nin menajeri Christian Emile ile masaya oturuldu. Tavan ücret politikası ile 1.5 milyon euro garanti maaş teklif eden Fırtına, bonuslarla 2.2 milyon euro'ya çıktı. Trezeguet geçen sezonun 2. yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçirdi.



    2-KAAN AYHAN
    Stoper için listenin başında Marlon var ama Brezilyalı oyuncu bir türlü ikna edilemedi. Bu nedenle Trabzonspor rotayı Kaan Ayhan'a çevirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki milli futbolcu için kulübü Sassuolo 5 milyon euro'nun altına inmiyor. Bordomavililer bu rakamı bir miktar düşürüp, taksitli ödeme planıyla İtalyanlar'ı ikna etmeye çalışıyor.



        3- HAJİ WRİGHT
        Koita'yı gönderip yerine önemli bir isim alacak olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen forvet Haji Wright ile ilgileniyor. Kırmızı-beyazlı takımda kiralık oynayan 24 yaşındaki santrfor, 34 maçta 15 gol ve 2 asistlik performansı ile göz doldurmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Danimarka kulübü Sönderjyske ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Amerikalı santrfora en iyi teklifi Trabzonspor yaptı. Wright, Antalya formasıyla Süper Lig'de etkili bir performansa imza attı.



        4-BERKE ÖZER
        Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yedek kalecileri Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'a transfer izni veren Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'i transfer etmek istiyor. Listedeki diğer isimler ise Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki eldiveni Tarık Çetin ve Samsunspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan. F.Bahçe'den ayrılan Berke Özer'in bonservisi elinde bulunuyor.

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        Haberler Spor Trabzonspor'dan 4 koldan harekete geçti! Hedefte Trezeguet, Haji Wright, Kaan Ayhan ve Berke Özer var
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