Trabzonspor'dan 4 koldan harekete geçti! Hedefte Trezeguet, Haji Wright, Kaan Ayhan ve Berke Özer var





3- HAJİ WRİGHT

Koita'yı gönderip yerine önemli bir isim alacak olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen forvet Haji Wright ile ilgileniyor. Kırmızı-beyazlı takımda kiralık oynayan 24 yaşındaki santrfor, 34 maçta 15 gol ve 2 asistlik performansı ile göz doldurmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Danimarka kulübü Sönderjyske ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Amerikalı santrfora en iyi teklifi Trabzonspor yaptı. Wright, Antalya formasıyla Süper Lig'de etkili bir performansa imza attı.