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    • Spor
    • 30.06.2022 11:23
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    • 30.06.2022 11:28
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    Özel Haber | Cimbom'a Yunan 10 numara!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk hamle olarak Abdülkerim Bardakçı transfer edilmişti. Okan Buruk ve Cenk Ergün önderliğinde çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılarda gündeme flaş bir isim geldi. Peki bu isim kim? Detaylar haberimizde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a Yunan 10 numara!

    Orta alanı 2 ya da 3 kaliteli isimle takviye etmeyi düşünen Galatasaray'da her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu kez de Yunan basını, sarı-kırmızılılar ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Bazı gazete ve internet sitelerine göre Galatasaray, Olympiakos'un yıldızı Konstantinos Fortounis'le ilgileniyor.

    TEKLİFİN SUNULDUĞU SÖYLENİYOR
    Sarı-kırmızılıların hem Yunan kulübü hem de 29 yaşındaki futbolcuyla resmi görüşmelere başladığı belirtiliyor. Hatta yönetimin 1.4 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif ettiği de öne sürülüyor.

    1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
    Geçtiğimiz transfer dönemlerinde ismi sık sık 3 büyüklerle anılan Konstantinos Fortounis'in Olympiakos'la sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona erecek.

        KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
        10 numara pozisyonunun yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Yunan futbolcu geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı yaşadığı için uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle Fortounis transferinin oldukça riskli bir hamle olabileceği belirtiliyor.

        DEĞERİ İNANILMAZ DÜŞTÜ
        2020-2021 sezonunda harika bir performansa imza atan yıldız futbolcu Yunan Ligi'nde 24 maçta 7 gol atıp 11 asist yapmıştı. Milli takım formasını 54 kez giyen ve rakip ağlara 9 gol gönderen Konstantinos Fortounis'un piyasa değeri sakatlık nedeniyle 3 milyon Euro'ya kadar düşmüş durumda.

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