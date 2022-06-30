Özel Haber | Cimbom’a Yunan 10 numara!

Orta alanı 2 ya da 3 kaliteli isimle takviye etmeyi düşünen Galatasaray'da her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu kez de Yunan basını, sarı-kırmızılılar ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Bazı gazete ve internet sitelerine göre Galatasaray, Olympiakos'un yıldızı Konstantinos Fortounis'le ilgileniyor.