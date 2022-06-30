Çağlar'ın partneri Kartal'a! Beşiktaş'a sürpriz isim...

İngiltere'nin Wolverhampton takımından Romain Saiss'i kadrosuna katan ancak Domagoj Vida ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, bir stoper oyuncusu daha istiyor.
YABANCI ALTERNATİFLER DE DÜŞÜNÜLÜYOR
Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç ve İstanbulspor'dan Emrecan Uzun ile ilgilenen Kartal, yabancı alternatifleri de gündeminden düşürmüyor.
Welinton, Saiss, Montero ve Serdar Saatçı'nın bulunduğu stoper pozisyonuna deneyimli bir ismi daha kadroya katmak istiyor. İngiltere'de çalıştığı dönemden tanıdığı Daniel Amartey ile anlaşma zemini arıyor.