Çağlar'ın partneri Kartal'a! Beşiktaş'a sürpriz isim...

SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLADI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Amartey, kulübü ile sözleşmesinin sonuna geldi. Siyah beyazlıların, Leicester City ile biten sözleşmesini uzatmaması halinde yıldız oyuncuya teklifte bulunacakları vurgulandı. Oyuncu kulübü ile sözleşme yeniler ise de kiralanması için çalışmalar başlayacak.