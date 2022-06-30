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    • Spor
    • 30.06.2022 10:53
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    • 30.06.2022 10:57
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    Çağlar'ın partneri Kartal'a! Beşiktaş'a sürpriz isim...

    Teknik direktör Valerien Ismael öncülüğünde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, ilk olarak Romain Saiss transfer edilmişti. Stopere bir isim daha transfer etmek isteyen siyah beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Leicester City'de Çağlar Söyüncü ile birlikte oynayan Daniel Amartey, Beşiktaş'ın gündemine geldi. İşte detaylar...

    Çağlar’ın partneri Kartal’a!

    İngiltere'nin Wolverhampton takımından Romain Saiss'i kadrosuna katan ancak Domagoj Vida ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, bir stoper oyuncusu daha istiyor.

    YABANCI ALTERNATİFLER DE DÜŞÜNÜLÜYOR

    Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç ve İstanbulspor'dan Emrecan Uzun ile ilgilenen Kartal, yabancı alternatifleri de gündeminden düşürmüyor.

    Welinton, Saiss, Montero ve Serdar Saatçı'nın bulunduğu stoper pozisyonuna deneyimli bir ismi daha kadroya katmak istiyor. İngiltere'de çalıştığı dönemden tanıdığı Daniel Amartey ile anlaşma zemini arıyor.

        SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLADI

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Amartey, kulübü ile sözleşmesinin sonuna geldi. Siyah beyazlıların, Leicester City ile biten sözleşmesini uzatmaması halinde yıldız oyuncuya teklifte bulunacakları vurgulandı. Oyuncu kulübü ile sözleşme yeniler ise de kiralanması için çalışmalar başlayacak.

        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE BERABER OYNADI

        Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ile aynı takımda oynayan Amartey, 2016 yılında 6.6 milyon Euro karşılığında Kopenhag'dan Leicester City'ye transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonda ilk 11'de sık şans bulan 27 yaşındaki Ganalı futbolcu, 38 maça çıkmış ve 1 de gol atmıştı.

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        Haberler Spor Çağlar'ın partneri Kartal'a! Beşiktaş'a sürpriz isim...
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