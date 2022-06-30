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    • Spor
    • 30.06.2022 16:19
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    • 30.06.2022 16:19
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    Başakşehir transferi açıkladı!

    Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, yeni transferini açıkladı. Belçika'nın RKC Waalwijk'ten transfer edilen oyuncu, 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

    Başakşehir transferi açıkladı!

    Başakşehir, RKC Waalwijk'ten stoper oyuncusu Ahmed Touba ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüz, Ahmed Touba'nın transferi için kulübü RKC Waalwijk ile anlaşmış olup Cezayirli futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

    Takımımızda 59 numaralı formayı giyecek olan defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.

    Ahmed Touba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Spor Başakşehir transferi açıkladı!
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