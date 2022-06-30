Başakşehir transferi açıkladı!

Başakşehir, RKC Waalwijk'ten stoper oyuncusu Ahmed Touba ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Ahmed Touba'nın transferi için kulübü RKC Waalwijk ile anlaşmış olup Cezayirli futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Takımımızda 59 numaralı formayı giyecek olan defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı.

Ahmed Touba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.