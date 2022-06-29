Anadolu Efes'te yaprak dökümü! Bir isimle daha yollar ayrıldı...

Yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Adrien Moerman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.