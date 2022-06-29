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    • Spor
    • 29.06.2022 12:16
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    • 29.06.2022 12:19
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    Anadolu Efes'te yaprak dökümü! Bir isimle daha yollar ayrıldı...

    EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes'te yeniden yapılanma dolayısıyla ayrılıklar devam ediyor. Lacivert beyazlı kulüp, takımdan ayrılan son ismi de açıkladı. Sosyal medyadan oyuncusuna veda eden Anadolu Efes'te yeni ayrılıkların da yaşanması bekleniyor. Peki Anadolu Efes'ten ayrılan isim kim? Cevabı haberimizde...

    Anadolu Efes’te yaprak dökümü!

    Gelecek sezon tekrar yapılanma kararı alan EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes'te ayrılıklar devam ediyor.

    MOERMAN'A VEDA EDİLDİ

    Kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 4 yıldır Anadolu Efes forması giyen Adrian Moerman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Adrien Moerman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Spor Anadolu Efes'te yaprak dökümü! Bir isimle daha yollar ayrıldı...
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