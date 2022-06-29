Anadolu Efes'te yaprak dökümü! Bir isimle daha yollar ayrıldı...

Gelecek sezon tekrar yapılanma kararı alan EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes'te ayrılıklar devam ediyor.
MOERMAN'A VEDA EDİLDİ
Kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 4 yıldır Anadolu Efes forması giyen Adrian Moerman ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Adrien Moerman'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.