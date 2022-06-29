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    • 29.06.2022 12:33
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    • 29.06.2022 12:42
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    Özel Haber | Diaz Fenerliler'i endişelendiriyor! 3 yılda sadece 11 maç...

    Bir forvet oyuncusunu takıma kazandırmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'de gündemdeki en sıcak isim Real Madrid'den Mariano Diaz... Yıldız oyuncuyu kadrosuna katma girişimlerinde bulunan sarı lacivertliler, olumlu netice almayı umuyor. Oyuncunun istatistikleri ise dikkat çekici. Son 3 sezonda sadece 11 maça ilk 11'de çıkabilen oyuncunun istatistikleri çok da iyi görünmüyor...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Diaz Fenerliler’i endişelendiriyor!

    Forvet transferi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Mariano Diaz yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Real Madrid formasını giyen Dominikli yıldızla ilgili pazarlıklara devam ediyor.

    İSTATİSTİKLER ENDİŞELENDİRİYOR
    Ancak İspanyol basınına göre adım adım Fenerbahçe'ye ilerleyen Mariano ile ilgili bazı istatistikler taraftarları endişelendiriyor.

    3 SEZONDA SADECE 11 KEZ
    29 yaşındaki futbolcu son 3 sezonda Real Madrid forması altında sadece 11 maçta ilk 11'de oynayabildi. Mariano bu karşılaşmalarda 1077 dakika sahada kalabilirken rakip ağlara da sadece 3 gol bırakabildi. Üstelik yıldız futbolcu son 3 sezonda sadece 2 kez 90 dakika sahada kalabildi.

    BENZEMA'NIN GÖLGESİNDE KALDI
    İspanyol basınına göre hem Karim Benzema'nın inanılmaz formu hem de Mariano'nun beklentilerden uzak kalan performansı bu istatistiklerin ortaya çıkmasına neden oldu.

        SADECE 1 SEZONDA ÜST SEVİYEDE OYNADI
        Dominikli forvetle ilgili endişe yaratan bir başka nokta ise kariyeri boyunca üst seviyede sadece 1 sezonda çok iyi bir grafik çizmesi. Mariano Diaz 2017-2018 sezonunda Lyon formasıyla Ligue 1'de 18 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Yıldız futbolcu bu harika sezonun ardından 21.5 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e geri dönmüştü.

        BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI
        Ancak Mariano 2017-2018 sezonunun dışında 1. Lig düzeyinde beklentilerin çok uzağında kaldı.

        İSTATİSTİKLER ENDİŞE YARATIYOR
        Yıllardır forvet bölgesinden yeterli gol katkısını alamayan Fenerbahçe artık bu kez hedefi 12'den vurmak istiyor. Bu nedenle Mariano Diaz'la ilgili istatistikler endişe yaratıyor.

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