Özel Haber | Diaz Fenerliler'i endişelendiriyor! 3 yılda sadece 11 maç...

3 SEZONDA SADECE 11 KEZ

29 yaşındaki futbolcu son 3 sezonda Real Madrid forması altında sadece 11 maçta ilk 11'de oynayabildi. Mariano bu karşılaşmalarda 1077 dakika sahada kalabilirken rakip ağlara da sadece 3 gol bırakabildi. Üstelik yıldız futbolcu son 3 sezonda sadece 2 kez 90 dakika sahada kalabildi.

BENZEMA'NIN GÖLGESİNDE KALDI

İspanyol basınına göre hem Karim Benzema'nın inanılmaz formu hem de Mariano'nun beklentilerden uzak kalan performansı bu istatistiklerin ortaya çıkmasına neden oldu.