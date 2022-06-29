Galatasaray, Okan Buruk'un ısrarla istediği Kosovalı yıldız Vedat Muriç için harekete geçiyor





SİSTEMİNE EN UYGUN FORVET

Okan Buruk, Rizespor'da beraber çalıştığı ve oyun planına çok uygun olduğunu düşündüğü Kosovalı yıldızı yeni sezonda mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray yönetimi bir yandan forvet rotasyonunda boşluk oluşturmaya çalışırken, bir yandan da Muriç için teklif hazırlığı yapıyor. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar önümüzdeki hafta içinde Lazio ile resmi olarak temaslara başlayacak. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ile yüz yüze görüşeceği ve 5 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi. Bonus maddeleri ile beraber rakamın 8 milyon Euro'la ulaşacağı da belirtiliyor.