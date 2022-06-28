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    • Spor
    • 28.06.2022 17:01
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    • 28.06.2022 17:05
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    Türk takımlarının CEV Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!

    Voleybolda CEV Kupası'nda ülkemizi temsil edecek takımların rakipleri belli oldu. İlk turda ülkemizi temsil edecek Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları, Fenerbahçe ve Arkas Spor rakiplerini elemekiçin mücadele edecek. CEV Kupası'nda ilk tur maçları ne zaman oynanacak? Rakiplerimiz kimler? Detaylar haberimizde...

    AA
    Rakiplerimiz belli oldu!

    Voleybolda bu sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri belirlendi.

    KURALAR LÜKSEMBURG'TA ÇEKİLDİ

    CEV'den yapılan açıklamaya göre kadınlar ve erkeklerde 2022-2023 sezonu Avrupa kupaları kuraları, Lüksemburg'da çekildi.

    KADINLARDA RAKİPLER İTALYA VE İSVİÇRE'DEN

    Kadınlar CEV Kupası ilk turunda Galatasaray HDI Sigorta, İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci, Türk Hava Yolları ise İsviçre takımı Viteos Neuchatel'in rakibi oldu.

    ERKEKLERDE İSE ROMANYA, AVUSTURYA VE BELÇİKA'DAN RAKİPLER

    Erkekler CEV Kupası'na ikinci turdan katılan Türk temsilcilerinden Fenerbahçe HDI Sigorta ile Romanya takımı SCM Craiova, Galatasaray HDI Sigorta ile Avusturya ekibi Union Raiffeisen Waldviertel ve Arkas Spor ile Belçika'dan Caruur Volley Gent eşleşti.

    Kadınlarda ilk tur maçları, 13-15 ve 20-22 Aralık'ta yapılacak. Erkeklerde ise ikinci tur karşılaşmaları 8-10 Kasım ve 15-17 Kasım'da oynanacak.

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    Haberler Spor Türk takımlarının CEV Kupası'ndaki rakipleri belli oldu!
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