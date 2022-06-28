Galatasaray’da ’Buruk’ veda!

Galatasaray'da geçmiş dönemlerde futbolcu olarak görev alan ve Domenec Torrent ile birlikte antrenörlük görevine gelen Albert Riera, görevinden ayrıldığını açıkladı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sosyal medya üzerinden ayrılık kararını duyuran Riera, "2011 yılında bu harika kulübe futbolcu olarak geldim ve 11 yıl sonra antrenör olarak ayrılıyorum. Şimdi sizden öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi, kendimi deneyimli ve hazır hissediyorum ve eminim bir gün tekrar buluşacağız." ifadelerini kullandı.
Bunun bir veda olmadığını belirten Riera, "Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum sadece görüşmek üzere…" diyerek kulübe veda etti.
OKAN BURUK GÖREVE BAŞLADI, O VEDA ETTİ
Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray'ın teknik direktör olarak getirdiği Domenec Torrent'in antrenör ekibinde yer alan Riera, Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından kulüpten ayrılmış oldu.