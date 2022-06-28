Galatasaray’da ’Buruk’ veda!

Bunun bir veda olmadığını belirten Riera, "Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum sadece görüşmek üzere…" diyerek kulübe veda etti.

OKAN BURUK GÖREVE BAŞLADI, O VEDA ETTİ

Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray'ın teknik direktör olarak getirdiği Domenec Torrent'in antrenör ekibinde yer alan Riera, Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından kulüpten ayrılmış oldu.