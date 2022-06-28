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    • 28.06.2022 15:18
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    • 28.06.2022 15:29
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    Galatasaray'da 'Buruk' veda!

    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da antrenör olarak görev alan eski İspanyol futbolcu Albert Riera, sosyal medya hesabı üzerinden sarı kırmızılı kulübe veda etti. Duygusal bir veda metni hazırlayan Riera, tekrar buluşma sözlerini de sarf etti. Peki Riera paylaşımında neler söyledi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’da ’Buruk’ veda!

    Galatasaray'da geçmiş dönemlerde futbolcu olarak görev alan ve Domenec Torrent ile birlikte antrenörlük görevine gelen Albert Riera, görevinden ayrıldığını açıkladı.

    SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

    Sosyal medya üzerinden ayrılık kararını duyuran Riera, "2011 yılında bu harika kulübe futbolcu olarak geldim ve 11 yıl sonra antrenör olarak ayrılıyorum. Şimdi sizden öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi, kendimi deneyimli ve hazır hissediyorum ve eminim bir gün tekrar buluşacağız." ifadelerini kullandı.

    Bunun bir veda olmadığını belirten Riera, "Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum sadece görüşmek üzere…" diyerek kulübe veda etti.

    OKAN BURUK GÖREVE BAŞLADI, O VEDA ETTİ

    Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray'ın teknik direktör olarak getirdiği Domenec Torrent'in antrenör ekibinde yer alan Riera, Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından kulüpten ayrılmış oldu.

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