Marcao tercihini yaptı! Galatasaray'ın yıldızı İspanya yolcusu

Konyaspor'dan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao takımdan uçmak üzere. Zenit'ten transfer teklifi alan savunma oyuncusu kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor. Sevilla'ya transferi an meselesi olarak gözüken Marcao'ya aynı dönemde Zenit de talip oldu. Brezilyalı futbolcu Rusya'da forma giymek istemediğini doğrudan belli etti. Tecrübeli stoper, Zenit'in kendisine yaptığı transfer teklifini "Kariyerim için Sevilla'ya gitmek istiyorum" diyerek reddetti. Marcao için Sevilla'nın G.Saray'a 12 milyon Euro ile birlikte 3 milyon Euro bonus teklif ettiği Galatasaray yönetiminin ise 20 milyon Euro istediği ifade ediliyordu. Bu gelişmelerin ardından Marcao için ortada bir fiyatta anlaşılacağı ve Brezilyalı'nın Sevilla'nın yolunu tutacağı yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Bu arada Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve teknik direktör Okan Buruk tesislerde bugün bir toplantı yaparak transfer edilmesi ve satışı düşünülen isimleri masaya yatıracak.

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