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    • Spor
    • 28.06.2022 12:36
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    • 28.06.2022 12:40
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    Fenerbahçe'ye flaş sol bek! Çizme basını yazdı...

    Fenerbahçe'ye sol bek transferi için çalışmalara başladı. Ferdi Kadıoğlu'nu zorlayacak bir oyuncu transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Peki o isim kim? İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe’ye flaş sol bek!

    Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Jorge Jesus'la yaptığı transfer planlamasına göre takviye edilmesi düşünülen yerlerden birisi de sol bek bölgesi…

    FERDİ REKABETE SOKULACAK

    Bir türlü bekleneni veremeyen Filip Novak'la yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, sezon boyunda Ferdi Kadıoğlu ile rekabet edecebilecek bir sol bek transferi yapmak istiyor.


    İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Parma formasını giyen Giuseppe Pezzella ile ilgileniyor. Sky Sport'un verdiği haberde, sarı-lacivertlilerin hem Parma hem de İtalyan yıldız ile temasa geçtiği belirtildi.

    ÜÇ ASİSTİ VAR
    Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Pezzella geçtiğimiz sezon Atalanta'da kiralık olarak oynamıştı. Atalanta formasıyla 29 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 3 asist yaptı.

        PARMA'YA GEÇTİ
        İtalya'nın tüm alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Giuseppe Pezzella, Palermo altyapısında yetişti. 2017 yılında 4.5 milyon Euro karşılığında Udinese'ye transfer olan yıldız futbolcu, Genoa ve Parma'da kiralık oynadıktan sonra 2020 yılında 5 milyon 750 bin Euro'ya bonservisiyle beraber Parma'ya geçti.


        Profesyonel kariyerinde 166 maçta oynayan Giuseppe Pezzella 5 gol atarken, 10 da asist yaptı. İtalyan yıldızın en önemli özelliklerinden birisi çok yönlülüğü... Pezzella orta alanın solunda, sağ bekte ve stoperde de görev yapabiliyor.

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