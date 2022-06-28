Fenerbahçe'ye flaş sol bek! Çizme basını yazdı...

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Jorge Jesus'la yaptığı transfer planlamasına göre takviye edilmesi düşünülen yerlerden birisi de sol bek bölgesi…

FERDİ REKABETE SOKULACAK

Bir türlü bekleneni veremeyen Filip Novak'la yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, sezon boyunda Ferdi Kadıoğlu ile rekabet edecebilecek bir sol bek transferi yapmak istiyor.