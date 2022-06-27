



"ÖNEMLİ OLAN ŞEY İLK RESMİ MAÇA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIR OLMAK"

Sezona yeni başladıklarını söyleyen Portekizli futbolcu, "Bende tabi ki kendi potansiyelimi biliyorum. Öncelik olarak hedefim takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde yüzüme ulaşacağıma inanıyorum. Bizim için önemli olan şey ilk resmi maça en iyi şekilde hazır olmak. Bunun için en üst seviyede çalışmaları sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeni bir sistemle oynuyorum, alışmaya çalışıyorum. Yeni takım arkadaşlarım var, onlara da alışmam gerekiyor. Zaman ilerledikçe her şey yoluna girecektir. Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim, şuan daha tecrübeliyim. Hem saha içi, hem saha dışında daha olgunum. İyi bir yolda olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.