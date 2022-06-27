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    • Spor
    • 27.06.2022 15:50
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    • 27.06.2022 15:53
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    Jesus istedi, Fenerbahçe getirdi! Bruma'dan açıklamalar...

    Jorge Jesus'un transfer etmek istediği ve sonrasında sarı lacivertlilerle anlaşan Bruma, Fenerbahçe'nin antrenmanı sonrasında açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus'un kendisini aradığını ve sonrasında hiç düşünmeden sarı lacivertlilerin teklifini kabul ettiğini açıklayan Bruma, Galatasaray'da oynadığı döneme de değindi. Peki yıldız futbolcu neler söyledi? Detaylar haberimizde...

    İHA
    Jesus istedi, Fenerbahçe getirdi

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus'un kendisini arayıp hedeflerinden bahsettiğini ve bu süreçte Fenerbahçe'ye katılmaya karar verdiğini söyledi.


    Fenerbahçe'de takıma yeni katılan isimler arasında yer alan Portekizli futbolcu Bruma, sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezona hep birlikte başladıklarını ifade eden Bruma, "Takım gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedefler var, bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



    "ÖNEMLİ OLAN ŞEY İLK RESMİ MAÇA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIR OLMAK"
    Sezona yeni başladıklarını söyleyen Portekizli futbolcu, "Bende tabi ki kendi potansiyelimi biliyorum. Öncelik olarak hedefim takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde yüzüme ulaşacağıma inanıyorum. Bizim için önemli olan şey ilk resmi maça en iyi şekilde hazır olmak. Bunun için en üst seviyede çalışmaları sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeni bir sistemle oynuyorum, alışmaya çalışıyorum. Yeni takım arkadaşlarım var, onlara da alışmam gerekiyor. Zaman ilerledikçe her şey yoluna girecektir. Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim, şuan daha tecrübeliyim. Hem saha içi, hem saha dışında daha olgunum. İyi bir yolda olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



    "JORGE JESUS BENİ ARADI VE BEN DE FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTEDİM"
    Transfer süreciyle ilgili konuşan Bruma, "Transfer sürecimde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi beni istediğini söyledi ve kulübün hedeflerinden bahsetti, bende gelmek istedim. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Takıma yardım etmek için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performansında olur ve hedeflerimize ulaşırız. Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp hedeflere ulaşmak istiyorum. Taraftarlar oyun stilimi biliyor, yavaş yavaş performansıma ulaşacağım." diye konuştu.

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