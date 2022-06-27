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    • Spor
    • 27.06.2022 11:47
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    • 27.06.2022 12:01
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    Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da kritik gün!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Okan Buruk ile antrenmanlara başlayacak olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Cenk Ergün ile birlikte bir transfer zirvesi de yapılacak. Ergün, masaya oturduğu isimleri yönetim ile paylaşacak ve isimlerin üstüne durulacak. Peki Galatasaray'ın transfer listesinde kimler var? Detaylar haberimizde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’da kritik gün!

    Transferde üst üste flaş adımlar atan Galatasaray'da bugün tüm gözler Florya'da olacak. Sarı-kırmızılılar bugün yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yapacak. Ancak daha da önemlisi, Florya çok önemli bir transfer zirvesine ev sahipliği yapacak.

    CENK ERGÜN İLE BULUŞULACAK

    Başkan Dursun Özbek ve teknik patron Okan Buruk, yurt dışında transfer görüşmeleri yapan futbol direktörü Cenk Ergün'le bir araya gelecek.

    BOMBALAR PATLAYACAK
    Kritik toplantıda Ergün, masaya oturduğu isimlerle ilgili gelinen son durumu ve mali raporları Özbek ve Buruk'a sunacak. Ardından kesin hedefler belirlenecek ve yarından itibaren Galatasaray bombaları patlatmaya başlayacak.

    ORTA SAHA ÖN PLANDA
    Sarı-kırmızılılar şu anda özellikle orta alana yapılacak takviyelere yoğunlaşmış durumda. Cenk Ergün'ün bu bölge için Tanguy Ndombele, Idrissa Gueye, Morgan Sanson, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Joao Mario gibi önemli isimler için temaslar yaptığı biliniyor.

        MARCAO'NUN DURUMU KONUŞULACAK
        Cenk Ergün ayrıca Sassuolo formasını giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür için girişimlerde bulunmuştu. Bunun yanı sıra başta Sevilla olmak üzere çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Marcao'nun durumu da bugünkü zirvede masaya yatırılacak.

        KANADA 2 ADAY
        Kanat bölgesi için de Ola Solbakken ve Matias Vargas şu anda transfer gündeminde yer alan isimler.

        HAFTA SONUNA KADAR 2 İSİM HALLEDİLECEK
        Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi bu hafta sonuna kadar 1 ya da 2 transfere imza attırmayı planlıyor. Bu isimlerin büyük ihtimalle orta alan oyuncuları olacağı ifade ediliyor.
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