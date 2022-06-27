Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da kritik gün!

Transferde üst üste flaş adımlar atan Galatasaray'da bugün tüm gözler Florya'da olacak. Sarı-kırmızılılar bugün yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yapacak. Ancak daha da önemlisi, Florya çok önemli bir transfer zirvesine ev sahipliği yapacak.
CENK ERGÜN İLE BULUŞULACAK
Başkan Dursun Özbek ve teknik patron Okan Buruk, yurt dışında transfer görüşmeleri yapan futbol direktörü Cenk Ergün'le bir araya gelecek.
BOMBALAR PATLAYACAK
Kritik toplantıda Ergün, masaya oturduğu isimlerle ilgili gelinen son durumu ve mali raporları Özbek ve Buruk'a sunacak. Ardından kesin hedefler belirlenecek ve yarından itibaren Galatasaray bombaları patlatmaya başlayacak.
ORTA SAHA ÖN PLANDA
Sarı-kırmızılılar şu anda özellikle orta alana yapılacak takviyelere yoğunlaşmış durumda. Cenk Ergün'ün bu bölge için Tanguy Ndombele, Idrissa Gueye, Morgan Sanson, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Joao Mario gibi önemli isimler için temaslar yaptığı biliniyor.