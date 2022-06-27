Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'da kritik gün!

Transferde üst üste flaş adımlar atan Galatasaray'da bugün tüm gözler Florya'da olacak. Sarı-kırmızılılar bugün yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yapacak. Ancak daha da önemlisi, Florya çok önemli bir transfer zirvesine ev sahipliği yapacak.