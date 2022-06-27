Beşiktaş Kongolu yıldız Muleka için ciddi mesafe kat etti

Beşiktaş, Demokratik Kongolu kanatforvet Jackson Muleka için ciddi mesafe kat etmiş durumda. Kulübü Standard Liege ile ise görüşmeler devam ediyor. Bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlayamayan siyah beyazlılar, satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulundu. Belçika ekibi opsiyonun zorunlu olmasını istiyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar ise opsiyonun zorunlu olmasından yana değil. Opsiyon konusunun çözüme kavuşması halinde transfer gerçekleşecek. Jackson Muleka ile de görüşen siyah beyazlılar, yıllık 1 milyon Euro karşılığında 4 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı. Geçen sezonun 2. yarısında formasını giydiği Kasımpaşa da Kongolu oyuncu için girişimde bulundu. Kasımpaşa, Standard Liege, 2,5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı. 22 yaşındaki Jackson Muleka, Demokratik Kongo Milli Takım formasını 13 kez giyerken bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN