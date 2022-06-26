Spor haberleri: Gareth Bale ABD yolcusu!

İspanya temsilcisi Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Gareth Bale'in yeni adresi belli oldu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Los Angeles formasıyla video paylaşan Bale, "Yakında görüşmek üzere Los Angeles." ifadelerini kullandı. Los Angeles ise kendi sosyal medya hesabından bu videoyu paylaştı.
REKOR BONSERVİSLE GELMİŞTİ
Galler Milli Takımı'nda 105 karşılaşmada 38 kez ağları sarsan Bale, Southampton ve Tottenham'da oynadıktan sonra 2013'te 100 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.