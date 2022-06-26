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    • Spor
    • 26.06.2022 11:16
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    • 26.06.2022 11:29
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    Spor haberleri: Gareth Bale ABD yolcusu!

    Spor haberleri... Avrupa transfer haberleri... Real Madrid'e flaş bir bonservis bedeliyle transfer olan Gareth Bale'in yeni kulübü belli oldu. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Amerika Birleşik Devletleri ekiplerinden Los Angeles ile anlaştığını duyurdu. İşte detaylar...

    Gareth Bale ABD yolcusu!

    İspanya temsilcisi Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek 32 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Gareth Bale'in yeni adresi belli oldu.

    SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Los Angeles formasıyla video paylaşan Bale, "Yakında görüşmek üzere Los Angeles." ifadelerini kullandı. Los Angeles ise kendi sosyal medya hesabından bu videoyu paylaştı.

    REKOR BONSERVİSLE GELMİŞTİ

    Galler Milli Takımı'nda 105 karşılaşmada 38 kez ağları sarsan Bale, Southampton ve Tottenham'da oynadıktan sonra 2013'te 100 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

        DEV KUPALARI KAZANDI

        Tecrübeli futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3'er UEFA Süper Kupa, İspanya ligi, birer İspanya Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası zaferleri yaşadı. Real Madrid'de 258 maça çıkan Bale, 106 gol kaydetti.

        CHIELLINI'Yİ DE ALMIŞLARDI
        MLS kulübü Los Angeles, transferleriyle bombaları patlatıyor. Amerikan ekibi, geçtiğimiz aylarda Juventus'tan ayrıldığını açıklayan Giorgio Chiellini'yi de kadrosuba katmıştı. Los Angeles temsilcisi, geçmişte de Carlos Vela, Andre Horta gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak gündeme gelmişti.

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