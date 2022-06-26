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    • 26.06.2022 12:03
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    • 26.06.2022 12:08
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    Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beko transferi duyurdu!

    Son dakika... Son dakika Fenerbahçe haberleri... Takımın başına koç olarak Dimitris Itoudis'i getiren Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncu transferini açıkladı. Sarı lacivertliler, bir dönem ülkemizde Darüşşafaka forması giyen Scottie Wilbekin ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte detaylar...

    Fenerbahçe transferi duyurdu!

    Basketbol Süper Ligi'inin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, şampiyon koç Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırmış ve Dimitris Itoudis ile anlaştığını duyurmuştu.

    Transfer harekatına başlayan sarı lacivertliler, Scottie Wilbekin ile anlaştığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, aynı zamanda Milli Takımımızın da formasını giyen başarılı guard Scottie Wilbekin (1.88, 1993) ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır.

    Oyununun her iki yönünde de etkili bir guard olan Scottie Wilbekin, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Beko'nun başarısı için ter dökecek.



    Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Scottie Wilbekin'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beko transferi duyurdu!
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