Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Beko transferi duyurdu!

Transfer harekatına başlayan sarı lacivertliler, Scottie Wilbekin ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, aynı zamanda Milli Takımımızın da formasını giyen başarılı guard Scottie Wilbekin (1.88, 1993) ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır.

Oyununun her iki yönünde de etkili bir guard olan Scottie Wilbekin, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Beko'nun başarısı için ter dökecek.