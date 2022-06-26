Fenerbahçe haberleri: Güiza'nın oğlundan şoke eden itiraf!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza, ebeveynlik görevlerini yerine getirmemekle suçlandı. Rocio Herrera ile evlenmeden evvel Rocio Aranda ile ilişkisi olan Güiza, Aranda ile ilişkisinin meyvesi olan oğluna bakmamakla suçlanıyor.
OLUMLU KONUŞMUŞTU
Herrera ile evlenmeden birkaç gün önce velayet davasında konuşan oğul Güiza, babası hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı.
GÜIZA ŞOK OLDU
Şimdi ise Güiza'nın oğlundan eski yıldız forveti şoke eden açıklamalar geldi. İspanya'da bir programa katılan Cristian Güiza, "Babam beni terk etti. Hiçbir şeyim yok. Benden yavaşça uzaklaştı. Sebebini bilmiyorum ama sanırım bizi unutacak." diyerek babasının kendisi ve annesi ile ilgilenmediğini belirtti.