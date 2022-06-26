Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.06.2022 12:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.06.2022 12:16
    ABONE OL

    Fenerbahçe haberleri: Güiza'nın oğlundan şoke eden itiraf!

    Fenerbahçe haberleri... Son dakika Fenerbahçe haberleri... İspanya La Liga'da gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve ülkemizde attığı gollerden çok kaçırdığı gollerle dikkat çeken Daniel Güiza'nın oğlu, flaş açıklamalarda bulundu. Ailevi sorunları dile getiren Güiza'nın oğlu, babasını ebeveynlik görevlerini yerine getirmemekle suçladı. Peki ama neden bu suçlamada bulundu? Detaylar haberimizde...

    Güiza’nın oğlundan şoke eden itiraf!

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza, ebeveynlik görevlerini yerine getirmemekle suçlandı. Rocio Herrera ile evlenmeden evvel Rocio Aranda ile ilişkisi olan Güiza, Aranda ile ilişkisinin meyvesi olan oğluna bakmamakla suçlanıyor.

    OLUMLU KONUŞMUŞTU

    Herrera ile evlenmeden birkaç gün önce velayet davasında konuşan oğul Güiza, babası hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı.

    GÜIZA ŞOK OLDU

    Şimdi ise Güiza'nın oğlundan eski yıldız forveti şoke eden açıklamalar geldi. İspanya'da bir programa katılan Cristian Güiza, "Babam beni terk etti. Hiçbir şeyim yok. Benden yavaşça uzaklaştı. Sebebini bilmiyorum ama sanırım bizi unutacak." diyerek babasının kendisi ve annesi ile ilgilenmediğini belirtti.

        "KÖPEKLERİ BİLE BENDEN İYİ"

        Şok sözlerine devam eden Cristian, "İnanılmaz bir dağ evinde yaşamını sürdürüyor. Babamın köpekleri bile benden daha iyi yaşıyor. Sokakta uyuyorum ve babam bunu bile bilmiyor." dedi.

        Fenerbahçe sonrasında Getafe'ye transfer olan forvet, İspanya 3. Ligi'ne kadar gerilemişti. Sarı lacivertli formayla 98 maça çıkan İspanyol forvet, 35 gol ve 21 asistlik bir performans sergilemişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’den denizaltı projesinde tarihi adım!
        Haberler Spor Fenerbahçe haberleri: Güiza'nın oğlundan şoke eden itiraf!
            SON DAKİKA