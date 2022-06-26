Fenerbahçe haberleri: Güiza'nın oğlundan şoke eden itiraf!

GÜIZA ŞOK OLDU

Şimdi ise Güiza'nın oğlundan eski yıldız forveti şoke eden açıklamalar geldi. İspanya'da bir programa katılan Cristian Güiza, "Babam beni terk etti. Hiçbir şeyim yok. Benden yavaşça uzaklaştı. Sebebini bilmiyorum ama sanırım bizi unutacak." diyerek babasının kendisi ve annesi ile ilgilenmediğini belirtti.