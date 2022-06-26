Sevilla Marcao için vitesi 15 milyon Euro'ya yükseltti! Yöneticiler haftaya İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın savunmadaki yıldızı Marcao Sarı-Kırmızılı kulüpten kopmak üzere... Geçen sezon Avrupa maçlarında gösterdiği performans ile Avrupa önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Marcao'yu Sevilla almak için yoğun çaba sarfediyor. Geçen hafta Sarı- Kırmızılı yönetime 12 milyon Euro teklif eden İspanyollar, Galatasaray'ın rakamı az bulması üzerine tekliflerini yenilediler. Sevilla'nın bonuslarla birlikte Galatasaray'a 15 milyon Euro teklif ettiği belirlendi.
ZENİT DE İSTİYOR
Gelecek hafta İstanbul'a gelmeyi planlayan Sevillalı yöneticiler Galatasaray'ın vereceği yanıtı bekliyorlar. Marcao'nun da gitmek için Galatasaray'dan izin istediği ve Sevilla'nın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Marcao'ya Sevilla'nın yanı sıra Zenit'in de ilgisi var. 15 milyon Euro vermeye hazır olan Zenit'in de Brezilyalı oyuncuya teklif yaptığı belirlendi. Ancak Marcao'nun İspanya'da oynamayı çok istediği belirlendi. Galatasaray formasıyla geçen sezon 39 maça çıkan Marcao UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmişti. Brezilyalı futbolcu Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçilmişti.