Sevilla Marcao için vitesi 15 milyon Euro'ya yükseltti! Yöneticiler haftaya İstanbul'a geliyor





ZENİT DE İSTİYOR

Gelecek hafta İstanbul'a gelmeyi planlayan Sevillalı yöneticiler Galatasaray'ın vereceği yanıtı bekliyorlar. Marcao'nun da gitmek için Galatasaray'dan izin istediği ve Sevilla'nın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Marcao'ya Sevilla'nın yanı sıra Zenit'in de ilgisi var. 15 milyon Euro vermeye hazır olan Zenit'in de Brezilyalı oyuncuya teklif yaptığı belirlendi. Ancak Marcao'nun İspanya'da oynamayı çok istediği belirlendi. Galatasaray formasıyla geçen sezon 39 maça çıkan Marcao UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekmişti. Brezilyalı futbolcu Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçilmişti.



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