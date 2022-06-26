Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Jorge Jesus PSG'nin yıldızını ikna etmeye çalışıyor





JORGE JESUS DANİLO İLE GÖRÜŞTÜ

Jorge Jesus'un bir süredir Paris Saint-Germain'deki geleceği soru işareti olan Portekizli milli orta saha oyuncusu Danilo Pereira ile görüştüğü belirtildi. Fenerbahçe'nin Danilo'dan olumlu cevap alması durumunda, satışa sıcak bakan PSG ile de görüşeceği öğrenildi. Estoril altyapısından yetişen ve Parma, Aris, Roda, Maritmo formaları giydikten sonra Temmuz 2015'te 4.5 milyon euro karşılığı Porto'ya transfer olan 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, Ekim 2020'de ise kiralama ve satın alma için toplamda 20 milyon Euro'luk bedelle PSG'ye geçti. PSG ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Danilo, geçen sezon 37 resmi maçta oynayıp 5 gol attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN