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    • Spor
    • 26.06.2022 12:41
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    • 26.06.2022 12:59
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    Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Mesut Özil'i dinleyip kararını verecek!

    Fenerbahçe haberleri... Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği ve sarı lacivertli taraftarların büyük umutlar beslediği Mesut Özil, kadro dışı kalmıştı. Uzunca süredir kadrodan uzak olan Mesut'un Ali Koç ile bir toplantı yapacağı ve geleceğinin netleşeceği belirtildi. Peki Ali Koç - Mesut Özil toplantısında neler konuşulacak? Detaylar haberimizde...

    Ali Koç Mesut Özil’i dinleyecek!

    Fenerbahçe'ye gelişi büyük olay olan ve dünya gündemine oturan Mesut Özil, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.

    ŞOK OLMUŞTU

    Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle kadroya dönme ihtimali oluştuğunu düşünen yıldız futbolcu, teknik adamın ilk basın toplantısında kadro dışı kararının devam edeceğini söylemesi ardından bir kez daha şok olmuştu.

    GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

    Her fırsatta Fenerbahçe'de olmaktan memnun olduğunu dile getiren Mesut Özil'in gelecekte ne yapacağı halen tartışılıyor.

        TOPLANTI YAPILACAK

        Fanatik'te yer alan habere göre, Ali Koç ve yönetimi, Mesut Özil ile masaya oturma kararı aldı. Ali Koç, yıldız futbolcuyu dinleyip duruma göre oyuncunun geleceği hakkında kararını verecek.

        Geçtiğimiz sezon çubuklu forma ile 26 maça çıkan Özil, 9 gol atıp 2 asist yapmıştı.

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