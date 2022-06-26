Fenerbahçe haberleri: Ali Koç Mesut Özil'i dinleyip kararını verecek!

Fenerbahçe'ye gelişi büyük olay olan ve dünya gündemine oturan Mesut Özil, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.
ŞOK OLMUŞTU
Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle kadroya dönme ihtimali oluştuğunu düşünen yıldız futbolcu, teknik adamın ilk basın toplantısında kadro dışı kararının devam edeceğini söylemesi ardından bir kez daha şok olmuştu.
GELECEĞİ TARTIŞILIYOR
Her fırsatta Fenerbahçe'de olmaktan memnun olduğunu dile getiren Mesut Özil'in gelecekte ne yapacağı halen tartışılıyor.