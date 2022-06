YARIŞ 5 AT ARASINDA GEÇER

Gazi Koşusu öncesi emekli olan ve devam eden jokeyler TJK'nın kahvaltısında bir araya geldi. Üst üste 7 kez Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik "Yarış 5 at arasında geçer" dedi. 96'ncı Gazi Koşusu öncesinde TJK, emekli olan ve şu anda at binmeye devam eden jokeyleri, kahvaltı organizasyonunda bir araya getirdi. Jokey Ahmet Çelik, bu başarıyı üst üste 8'inci kez yakalamak isterken; Gökhan Kocakaya ve Sadettin Boyraz ise iddialı olduklarını ve yarışta şanslı isimler arasında yer aldıklarını belirtti. Çelik "Biz, yarışın 5 at arasında geçeceğini düşünüyoruz. Her atın şansı var. Biz de favoriler arasındayız" dedi. Gazi Koşusunu daha önce 2000 yılında Caprice ve 2008 yılında Pan River isimli safkanlarla kazanma başarısı gösteren tecrübeli jokey Sadettin Boyraz da "Ne kadar tecrübeli olsak da heyecanlıyız" dedi.