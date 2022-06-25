Milli sporcular 2022'nin ilk 6 ayında 2 bin 232 madalya kazandı! Bakan Kasapoğlu: Gurur yaşadık

"Amacımız, sporu hayatının değişmez parçası yapmış bir Türkiye" diyen Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti: "Üçüncü sınıfta yetenek taramasıyla ilk verileri topluyoruz. Elit seviye için sporcularımızı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) yönlendiriyoruz. Spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldırarak Milli Sporcu Bursu'nu devreye alıyoruz. Sporcularımız kadar ailelerini de sürecin doğru bir parçası yapmak için çalışıyoruz. Okul spor müsabakalarının finallerini TRT Spor Yıldız kanalından yayınlıyoruz. Ailelerin desteği ve heyecanını da sürece katıyoruz."

"LİSANSLI SPORCU SAYIMIZ 11 MİLYONU GEÇTİ"

Bakan Kasapoğlu sistemin doğru çalıştığını belirterek, "Bakanlığımız, federasyon, sporcu ve antrenörlerimizle kocaman bir aileyiz. Lisanslı sporcu sayımız 11 milyonu geçti. Sistem doğru çalışıyor, başarılar geliyor. Ay Yıldızlı bayrağımızı en yükseğe çekmek, İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletmek için el ele çalışmaya devam edeceğiz" dedi.