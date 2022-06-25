Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan divan kurulunda flaş açıklamalar

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 51. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Başkan Ağaoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Play-off'u geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Hem sportif hem ülkemizin tanıtımı ama en çok da ekonomik anlamda çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik anlamda en büyük ve en iyi verimi alabileceğimiz bir kadro yapılanmasındayız. Bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.

Trabzon futbolu, cumhuriyet kurulduğundan beri Türk futbolunun tam merkezinde olan bir olgudur. Bunu farklı şekilde yorumlamanın, sağlıklı bir bakış açısıyla izah edilebilecek bir yolu yoktur. Bu ülkenin futbolunda, geçmişte çok büyük hizmetlerde bulunan kurumların, kişilerin, cemiyetlerin varlığını inkar edersek, o yöneticiliğin gerekliliğini yerine getirmemiş sayılırız.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Camiamız bugün transfer beklentileri içindedir. Bugün itibarıyla hem hocamız hem izleme ekibimizin belirlemiş olduğu 2 oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu oyuncular, hazırlık kampımıza 9 Temmuz'da katılacaklardır.

Anadolu kulüplerinin, Trabzonspor'un herhangi bir oyuncusuna, Trabzonspor'un sağladığı imkanları sağlaması mümkün değil. TFF Başkanı'ndan rezerv ligi kurulması kararının TFF yönetiminden geçtiğini öğrendik.