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    • Haberler
    • 25.06.2022 12:37
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    • 25.06.2022 12:38
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    Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe KF Tirana maçı muhtemel ilk 11'leri...

    Fenerbahçe KF Tirana maçı ile sarı-lacivertliler ikinci hazırlık karşılaşmasına çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin bu maçtaki rakibi Arnavutluk Ligi şampiyonu KF Tirana. Şimdi gözler maç saatine çevrildi.Peki, Fenerbahçe KF Tirana maçı ne zaman? Fenerbahçe KF Tirana maçı saat kaçta? Fenerbahçe KF Tirana maçı hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı ne zaman?

    Ligini 73 puanla en yakın rakibine 10 puan fark atarak şampiyon tamamlayan KF Tirana, 64 gol atarak ligin en golcü takımı oldu. Buz özelliğinin yanı sıra oynadığı 36 mücadelede kalesinde 27 gol gördü. Takımın en golcü ismi Taulant Seferi, rakip filelere 19 gol gönderirken, 23 yaşındaki genç forvet Redon Xhixha 14 gole imza attı.

    FENERBAHÇE KF TİRANA HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 2. hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana ile karşı karşıya gelecek.

    Bugün Can Bartu Tesislerinde oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Fenerbahçe YouTube Katıl üyelerine canlı yayınlanacak.

        Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile karşılaştı. Karşılaşmadan 2 - 2 beraberlikle ayrılan sarı lacivertlilerin gollerini yeni transferlerden Lincoln Henrique ve genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya attı.

        FENERBAHÇE KF TİRANA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Taraftarların en merak ettiği konulardan biri de Fenerbahçe Tirana maçının hangi kanaldan yayınlanacağı oldu. Fenerbahçe KF Tirana maçı Fenerbahçe YouTube Katıl üyelerine canlı yayınlanacak.
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