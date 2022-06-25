Galatasaray'da 3 milyon Euro’luk bekleyiş! Luyindama düğümü çözülüyor

Yeni kulübünde sezonun ikinci yarısında hem Asya Şampiyonlar Ligi hem de Suudi Arabistan Ligi'ndeki maçların tamamına yakınında ilk 11'de şans bulan Luyindama'nın bonservisini almaya ilk etapta sıcak baktığı iddia edilen Al Tawoon'un Kongolu stoperin kontratının bitmesine sayılı günler kala ise bu konuda net bir hamlesi bulunmuyor.

Galatasaray'ın satışı ile 3 milyon Euro'luk bir gelir hedeflediği Luyindama için Suudi ekibinin satın alma opsiyonu için girişimde bulunmaması ise Sarı-Kırmızılılar'ın her geçen gün umudunu kırıyor.