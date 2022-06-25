Galatasaray taraftarı dört gözle bekliyordu! Joao Mario için kötü haber...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren ve Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta alan için ise Benfica forması giyen Joao Mario'ya kanca atmıştı.
JOA MARİO'DAN KÖTÜ HABER
Cimbom'un futbol direktörü Cenk Ergün'ün temaslarda bulunduğu Mario için ise Portekiz basınından Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber geldi.
Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un oturması sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'nın transferini bitirerek stopere takviye yaparken, orta alanı güçlendirmek için ise Benfica'nın yıldız oyuncusu Joao Mario ile temaslara başlamıştı.
BENFICA'DA KALACAK
A Bola Gazetesi'nde yer alan haberde Galatasaray'ın ilgilendiği Joao Mario'nun Benfica'da kalacağı kaydedildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili yapılan haberde Joao Mario'nun Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmdit'in güvenini kazandığı ve takımda kalacağı kaydedildi.
Mario'nun ayrıca bugün Benfica için sağlık kontrolünden geçtikten sonra evleneceği ve yarın da takımla birlikte çalışmada yer alacağı ifade edildi.