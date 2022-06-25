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    • 25.06.2022 15:34
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    • 25.06.2022 15:41
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    Galatasaray taraftarı dört gözle bekliyordu! Joao Mario için kötü haber...

    Galatasaray'ın orta alan için kanca attığı Joao Mario için Portekiz basınından kötü bir haber geldi. İddiaya göre Benfica’nın teknik direktörü Roger Schmdit’in güvenini kazandığı ve takımda kalacağı kaydedildi. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasray’a kötü haber

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren ve Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta alan için ise Benfica forması giyen Joao Mario'ya kanca atmıştı.

    JOA MARİO'DAN KÖTÜ HABER
    Cimbom'un futbol direktörü Cenk Ergün'ün temaslarda bulunduğu Mario için ise Portekiz basınından Sarı-Kırmızılılar'a kötü haber geldi.

    Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un oturması sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'nın transferini bitirerek stopere takviye yaparken, orta alanı güçlendirmek için ise Benfica'nın yıldız oyuncusu Joao Mario ile temaslara başlamıştı.

    BENFICA'DA KALACAK
    A Bola Gazetesi'nde yer alan haberde Galatasaray'ın ilgilendiği Joao Mario'nun Benfica'da kalacağı kaydedildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili yapılan haberde Joao Mario'nun Benfica'nın teknik direktörü Roger Schmdit'in güvenini kazandığı ve takımda kalacağı kaydedildi.

    Mario'nun ayrıca bugün Benfica için sağlık kontrolünden geçtikten sonra evleneceği ve yarın da takımla birlikte çalışmada yer alacağı ifade edildi.

        Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Portekizli orta saha oyuncusu için Benfica'nın 10 milyon Euro talep ettiği öne sürülüyordu.

        Benfica geçen sezon Joao Mario'yu Inter'den bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmış ve deneyimli oyuncu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

        2016 yılında müthiş bir patlama yapan Joao Mario, o sezonun sonunda 40 milyon Euro'ya Inter'e transfer olmuş ancak İtalyan ekibinde bir türlü bekleneni verememişti.

        Mario, Inter'den sonra sırasıyla kiralık olarak West Ham United, Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon formalarını kiralık olarak terletti. 2021 yılının yazında ise bonservis bedeli olmadan Benfica'ya imza attı.

        28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Benfica formasıyla 45 maçta 4 gol atıp, 7 de asist yapmıştı.
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