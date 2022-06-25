Galatasaray taraftarı dört gözle bekliyordu! Joao Mario için kötü haber...

Benfica geçen sezon Joao Mario'yu Inter'den bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmış ve deneyimli oyuncu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

2016 yılında müthiş bir patlama yapan Joao Mario, o sezonun sonunda 40 milyon Euro'ya Inter'e transfer olmuş ancak İtalyan ekibinde bir türlü bekleneni verememişti.

Mario, Inter'den sonra sırasıyla kiralık olarak West Ham United, Lokomotiv Moskova, Sporting Lizbon formalarını kiralık olarak terletti. 2021 yılının yazında ise bonservis bedeli olmadan Benfica'ya imza attı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Benfica formasıyla 45 maçta 4 gol atıp, 7 de asist yapmıştı.