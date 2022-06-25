Fenerbahçe takımdan gitmesini istediği Luiz Gustavo'da farklı formülü devreye soktu

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte takımın en yüksek ücretli oyuncularından biri olan Luiz Gustavo, yeni sezon öncesi yönetimin "kulüp bul" çağrısına olumlu yanıt vermemiş ve kontratını Sarı-Lacivertli takımda tamamlamak istediğini ifade etmişti.
Fenerbahçe'nin yıllık ücreti bonuslarla 4 milyon Euro'yu bulan ve bu yüzden yollarını ayırmak istediği Brezilyalı futbolcu, takımdan ayrılmaya yanaşmayınca Sarı-Lacivertli yönetim ise yeni bir formül arayışı içine girdi.
Fenerbahçe yönetiminin, yeni teknik direktör Jorge Jesus ile aynı dili konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusunu Portekizli hoca ile takım arasında köprü görevi görmesi adına takımda tutmaya sıcak baktığı öğrenildi.