Fenerbahçe takımdan gitmesini istediği Luiz Gustavo'da farklı formülü devreye soktu

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte takımın en yüksek ücretli oyuncularından biri olan Luiz Gustavo, yeni sezon öncesi yönetimin "kulüp bul" çağrısına olumlu yanıt vermemiş ve kontratını Sarı-Lacivertli takımda tamamlamak istediğini ifade etmişti.