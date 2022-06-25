Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus 5 oyuncunun biletini kesti





BEİN SPORTS İLE 2 YIL DAHA

Türkiye Futbol Federasyonu ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly katıldı. Türk futbolu için çok önemli bir gün yaşadıklarını aktaran Büyükekşi, "Bu süreç 7 aydan beri devam eden bir süre. Kulüpler Birliği Vakfı da bu sürecin içindeydi. Biz 1 hafta önce yönetime geldiğimizde aslında anlaşılmış bir rakam vardı. Yousef Bey'in olumlu yaklaşması üzerine anlaşmanın 150 milyon lira daha yukarı çıkmasını sağladık" ifadelerini kullandı. Büyükekşi'yi seçimden ötürü tebrik ederek sözlerine başlayan Yousef Al- Obaidly, "Burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Türk futbolunun yayın gelenekleri hızla devam ediyor. Biz TFF ile birlikte olmaktan ve 2 yıllık iş birliğinden çok mutluyuz. Türk Süper Ligi'nin tek yayıncısı olacağımızı için çok mutluyum" dedi.