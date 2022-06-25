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    Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus 5 oyuncunun biletini kesti

    Teknik direktör Jorge Jesus; Meyer, Caulker, Tisserand, Lemos ve Novak’ı takımda düşünmediği bildirildi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Hazitan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Jesus 5 bileti kesti

    Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un ilk etapta 5 ismin biletini kestiği öğrenildi. Bu oyuncuların Meyer, Caulker, Tisserand, Lemos ve Novak olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi en kısa süre içinde bu oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını isteyecek. Bu arada Fenerbahçe'nin Kongolu stoper Marcel Tisserand'ın satışından da en az 3 milyon Euro gelir beklediği de gelen haberler arasında. Valencia, Zajc ve Gustavo gibi oyunculara da ciddi teklif gelmesi durumunda dikkate alınacağı da ifade ediliyor.



    SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular ardından sahaya geçtiler. Sahada dayanıklılık koşuları ile devam eden antrenman pas çalışmaları ve ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.



    BEİN SPORTS İLE 2 YIL DAHA
    Türkiye Futbol Federasyonu ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly katıldı. Türk futbolu için çok önemli bir gün yaşadıklarını aktaran Büyükekşi, "Bu süreç 7 aydan beri devam eden bir süre. Kulüpler Birliği Vakfı da bu sürecin içindeydi. Biz 1 hafta önce yönetime geldiğimizde aslında anlaşılmış bir rakam vardı. Yousef Bey'in olumlu yaklaşması üzerine anlaşmanın 150 milyon lira daha yukarı çıkmasını sağladık" ifadelerini kullandı. Büyükekşi'yi seçimden ötürü tebrik ederek sözlerine başlayan Yousef Al- Obaidly, "Burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Türk futbolunun yayın gelenekleri hızla devam ediyor. Biz TFF ile birlikte olmaktan ve 2 yıllık iş birliğinden çok mutluyuz. Türk Süper Ligi'nin tek yayıncısı olacağımızı için çok mutluyum" dedi.



        KAZIMCAN DA ASLAN OLDU
        Eyüpspor genç yıldızın bonservisini aldı. 2 yılılğına Galatasaray'a kiraladı. Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ı da kadrosuna kattı. Önceki gece yapılan görüşmelerin ardından Kazımcan'ın bonservisini Galatasaray'la çok yakın ilişkieri olan TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor aldı. Ardından genç futbolcu 2 yıllığına Sarı-Kırmızılılar'a kiralandı. Bu 2 yılın sonunda Galatasaray'ın opsiyon maddesini devreye sokarak Kazımcan'ın bonservisini de alabileceği öğrenildi. Yıldız futbolcuyu Beşiktaş da istiyordu.



        ASLAN'DAN ÇİFTE ATAK
        Orta alan transferi için üst düzey çok sayıda isimle temasa geçen Galatasaray, Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Benfica'dan Joao Mario için girişimlere start verdi. Orta alana takviye yapmak için büyük çaba harcayan Galatasaray'la ilgili çok flaş bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'nin transferi için harekete geçti. Yönetimin, İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve anlaşma sağlandığı öne sürülüyor. Galatasaray'ın Fransız yıldızla pazarlıklarının ise sürdüğü ifade ediliyor. Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak eski kulübü Lyon'a giden yıldız futbolcu 11 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. Fransız kulübünün Ndombele'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklamasının ardından Tottenham yeni arayışlara başlamıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın ayrıca Benfica formasını giyen Joao Mario için de girişimlere başladığı öne sürülüyor. Yurt dışında bulunan Cenk Ergün'ün Portekiz kulübüyle masaya oturduğu belirtiliyor. 29 yaşındaki Joao Mario'nun takımdan ayrılmak istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

        KAAN VE MERT İÇİN 8 MİLYON EURO
        Futbol Direktörü Cenk Ergün önceki gün İtalya'ya gitmiş ve önemli bir hamle yapmıştı. Ergün, transfer listesinde yer alan Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile masaya oturmuştu. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar iki milli futbolcu için İtalyan kulübüne taksitler halinde ödenmek üzere toplam 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Sassuolo'nun bu rakamı çok az bulduğu, İtalyanlar'ın sadece Mert Müldür için 8 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Sassuolo'nun Kaan için de 5 milyon Euro istediği ifade ediliyor. Her iki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ancak mevcut durumda İtalyan kulübüyle aradaki farkın kapanmasının zor olduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın transferi için ısrarını sürdüreceği ve önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapılacağı da gelen bilgiler arasında.



            VEDAT'TAN DÖNÜŞ SİNYALİ
            İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Vedat Muriç'ten flaş açıklamalar geldi. Kosovalı yıldız, "Hem yurt dışı hem de Türkiye'den ilgilenen bazı takımlar var. Türkiye'ye dönmek neden olmasın?" dedi ve Galatasaray için adeta yeşil ışık yaktı.



            AKDENİZ OYUNLARI BAŞLIYOR
            Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları bugün başlayacak. Oran kentinde 6 Temmuz'a kadar sürecek oyunların resmi açılış töreni Olimpik Stadyum'da 21.00'de yapılacak. Toplam 24 branşta gerçekleştirilecek oyunlara 26 ülkeden yaklaşık 3 bin 400 sporcu katılacak. Akdeniz Oyunları'nda en geniş kafilelerinden birine sahip Türkiye, 321 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. İtalya 371, Cezayir 324 ve Fransa 313 sporcuyla organizasyonda yer alan ülkeler oldu. Açılış seremonisinde Türk Bayrağı'nı milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıyacak. Organizasyonda Türkiye'nin en iddialı olduğu branşlardan birisi de boks olacak. Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, "Dünya Şampiyonası'na öncesinde 'Altın madalya alacağız' demiştik. Çok şükür şampiyon olduk. Burada da hedefimiz belli. Orada yine elimizden gelenin en iyisini yapıp geleceğiz. Bizim hedefimiz hiç şaşmaz. Dünyanın en iyisi olduğumuzu gösterip geleceğiz." diye konuştu.



            TALİSCA AL NASSR'DA DEVAM EDECEK
            Beşiktaş'la yaşadığı şampiyonluk ve gösterdiği performansla Türk sporseverlerin büyük beğenisini toplayan Anderson Talisca, takımıyla çıktığı maç sonrası geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Al Nassr'da mutlu olduğunu ve taraftarlarının içinin rahat olması gerektiğini söyleyen Talisca, "Bir kez daha söylüyorum. Al Nassr'da mutluyum. Şimdi sezon bitti. Dinlenip, devam edeceğim. Gelecek sezon her şey çok daha güzel olacak." dedi.



                ZEKİ'Yİ BASEL KAPTI
                Beşiktaş'ın forvet adaylarından olan Zeki Amdouni İsviçre ekibi Basel'le anlaştı. İsviçre basınına yansıyan haberlerde; 21 yaşındaki santrforun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı. Zeki Amdouni, santrfor dışında 10 numara ve sol açık mevkilerinde de forma giyebiliyordu. Genç golcü, geçen sezon 34 lig maçında fileleri 12 kez havalandırdıktan sonra siyah beyazlıların gündemine girmişti.



                ALEXİS PERES İDDİASI
                Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen Kolombiyalı stoper Alexis Peres ile ilgilendiği ve girişimde bulunduğu iddia edildi. Bu oyuncu için teknik direktör Valerien Ismael'in de onay verdiği belirtiliyor. Bu arada oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden de açıklamada geldi. Şirketin ortaklarından Noray Nakış, "Perez bizim grubumuzun oyuncusu. Giresunspor'da çok başarılı bir sezon geçirdi. 1 yıl daha sözleşmesi var. Ona büyük takımlar talip oluyor. Bundan dolayı gururluyuz. Kendisine Duabi'den bir teklif var. İngiltere'den bir teklif geldi. Biz ağırlıklı olarak Türkiye ve İngiltere'den gelen teklif üzerinde duruyoruz." ifadelerini kullandı.



                İBRAHİM DRESEVİC KARAGÜMRÜK'TE
                Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile anlaştıktan sonra yeni sezon transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kırmızı-Siyahlılar, Kosovalı stoper Ibrahim Dresevic'i kadrosuna kattı. Elfsborg'da yetişen ve ardından Heerenveen'e transfer olan Ibrahim Dresevic, Kosova Milli Takımı formasını da 19 kez giyme başarısı gösterdi.


                    GÖZTEPE, Dİ SANTO İLE YOLLARINI AYIRDI
                    Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de devir süreci devam ederken, yeni sezon yapılanması da sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Franco Di Santo ile yollarını ayırdı. İtalyan forvetin Serie B takımları ile pazarlık masasında olduğu belirtiliyor.



                    BRANDON DAVİES'İN YENİ ADRESİ MİLANO
                    İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan ABD'li pivot Brandon Davies'i transfer etti. Davies, son iki sezondur THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde boy gösteren Barcelona'da 2 İspanya Kupası ve bir İspanya Ligi şampiyonluğu yaşarken performansıyla alkış aldı.



                    ADANA DEMİRSPOR NDİAYE İLE İMZALADI
                    Adana Demirspor, daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'te de top koşturan Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da törende hazır bulundu.



                        NBA DRAFTINDA 1 NUMARA PAOLO BANCHERO OLDU
                        Duke Üniversitesinin pota altı oyuncusu Paolo Banchero, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2022 draftında Orlando Magic tarafından ilk sırada seçildi. 2,08 metre boyundaki Banchero, NCAA kariyerini 17,2 sayı, 7,8 ribaunt, 3,2 asist ortalamalarıyla tamamladı. 2. tercih hakkına sahip Oklahama ise 20 yaşındaki pivot Chet Holmgren'i seçti.



                        GAZİANTEP DOĞAN İLE YOLLARINI AYIRDI
                        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Doğan Erdoğan ile yolların ayrıldığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Doğan ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi. Açıklamada, "Doğan Erdoğan'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz." denildi.



                        HEDEFİM 8'İNCİ ZAFER
                        Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulacak 96. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Yarın saat 17.15'te gerçekleştirilecek koşu öncesi Veliefendi Hipodromu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda yarışmacı jokeyler de hazır bulundu. Gazi koşusuna geçmiş yıllarda damga vuran isimlere plaket verildi. Koşu öncesi yarışmacı jokeylerin de katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Yarışacak tüm jokeylere başarılar dileyen Gazi Koşusu'nun son 7 senedeki kazananı Ahmet Çelik, "Hak edenin kazanacağı bir yarış olmasını diliyorum. Bu yarışı daha önce 7 kez üst üste kazanmak bize nasip olmuştu. Bu sene yine iddialıyız" dedi.



                            KOMBİNELER SATIŞA ÇIKTI
                            Trabzonspor'un yeni sezonda evinde oynayacağı maçların kombine bilet satışı başladı. Dün saat 10.00 itibariyle satışa sunulan kombinelerde 2021-2022 sezonu kombine sahibi taraftarlara öncelik hakkı tanındı. Yapılan açıklamada kombine fiyatları 1.967 TL ile 22.500 TL arasında değişiyor. Kombineler lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları maçlarında geçerli olacak.



                            TREZEGUET'DE İNDİRİM BEKLENİYOR
                            Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Trezeguet için Aston Villa kulübünden indirim beklendiği öğrenildi. Aston Villa Mısırlı forvet için 3.5 milyon Euro istemişti. Bu rakamın 3 milyon Euro'nun biraz altına düşürülmesi bekleniyor.

                            HAKAN ARSLAN TRABZON'A DOĞRU
                            Trabzonspor, orta sahada yerli oyuncu sayısını artırmak için Sivassporlu Hakan Arslan'ı radarına almıştı. Bordo-Mavili yöneticilerin Sivas'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Hakan Arslan yeni sezonda Bordo-Mavili formayı giyecek.

                            DİNAMO KİEV SEZONU AÇTI
                            Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev sezonu açtı. Sarı-lacivertliler ile olan iç saha maçını Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak olan Ukrayna ekibi, antrenmanını Lucescu yönetiminde Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaptı.

                            ECZACIBAŞI SALİHA İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ
                            Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunda kadrosuna kattığı milli voleybolcu Saliha Şahin ile sözleşme yeniledi. Açıklamada, "Takımımızın başarılarında pay sahibi olan milli takımımızın smaçörü Saliha'yla 2024 - 2025 sezonu sonuna kadar çalışacağız. Birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

                            SAİNT-ETİENNE'İN 6 PUANI SİLİNECEK
                            Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Auxerre karşılaşmasında taraftarların neden olduğu saha olayları yüzünden Saint-Etienne'e 6 puan silme ve 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Saint-Etienne kulübü, 10 kupayla Paris Saint-Germain ile beraber Fransa Ligue 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma unvanını taşıyor.

                            ALPASLAN EYÜP'E KİRALANDI
                            Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımdan gönderilmesi düşünülen isimlerli ilgili çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi ilk hamleyi yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Alpaslan Öztürk'ün kiralanması konusunda Eyüpspor'la anlaşma sağladı.

                            DOMAGOJ VIDA MONZA'YA YAKIN
                            Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat stoper Domagoj Vida, İtalya Ligi Serie A'ya yükselen Monza takımı ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Hırvat stopere Napoli'nin de ilgisi olduğu ancak transferi en çok isteyen kulübün Monza olduğu ifade edildi.

                            KOMBİNELER BUGÜN SATIŞTA
                            Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı maçları kapsayan kombineler için 2019- 20 sezonundan kombinesi olan taraftarlara özel yenileme dönemi, bugün 10.00'da başlayacak. İşlemler; passo. com.tr, Passo Mobil ve Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

                            RED BULL YAĞLI DİREK BİRİNCİLERİNİ ARIYOR
                            Kabatoj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Red Bull Yağlı Direk, bu sene de birincilerini arıyor. Yarışmacıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş yağlanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı'nı almaya çalıştığı Yağlı Direk yarışı, Trabzon, Alanya ve Çanakkale'de aynı anda gerçekleştirilecek. Organizasyon için kayıtlar sürüyor.

                            GAZİANTEP BASKETBOL ABD'Lİ DOTSON'U ALDI
                            Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "2021 sezonunda Clevaland takımıyla 46 maça çıkan oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

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