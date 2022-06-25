Fenerbahçe sürpriz bir hamleyle Kolombiyalı santrfor Cordoba için harekete geçti

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'den sürpriz bir hamle geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rus takımlarında forma giyen futbolcuların takımdan ayrılma hakkı 1 yıl daha uzatılmıştı. Krasnodar takımında forma giyen Kolombiyalı golcü Jhon Cordoba'nın takımından ayrılmak istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Fenerbahçe oyuncunun menajeri ile temasa geçti. İlk görüşmenin olumlu geçtiği de öğrenildi. Rus kulübü ile de görüşmeyi planlayan Fenerli kurmaylar Krasnodar yönetimine satın alma opsiyonlu bir teklif sunmayı planlıyor. Buna göre Cordoba'nın transfer edilmesi durumunda Kolombiyalı futbolcunun bu sezon bedelsiz olarak forma giyme şansı bulunuyor. Oyuncunun sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. 29 yaşında ve 1.88 boyunda olan Jhon Cordoba 11 kez Kolombiya U20 takımında forma giydi ve bu maçlarda 6 gol attı. Ceza sahası içinde etkili bir isim olan Cordoba'ya teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği belirtiliyor.