14 yıl sonra yuvaya dönen Okan Buruk imzayı attı, çok iddialı mesajlar yolladı





EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ

İşte Okan Buruk'un açıklamaları: "Yüksek bir inancımız var. Galatasaray'ın hocası olmak istediğimi belki fazla belirttim. Galatasaray'da çalışmak istediğimi, bunun benim için büyük bir onur ve gurur olduğunu, bir beklentimin olmadığını, sadece Galatasaray'ın hocası olmak için elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim. Fatih hoca çok değerli, çok önemli bir isim. Kendisi beni aradı, 'Hayırlı olsun. Elimizden ne geliyorsa yanınızdayız.' dedi. Hocaya çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunu gösterdi. Orta sahadaki görünen eksiklerin üzerinde çalışacağız. Hücum hattına bütçemize ve hedeflerimize uygun kaliteli bir oyuncu bulabilirsek kadromuza katabiliriz- Türk oyuncu sayısı da kadro yapılanması içinde çok önemli."