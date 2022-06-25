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    14 yıl sonra yuvaya dönen Okan Buruk imzayı attı, çok iddialı mesajlar yolladı

    "İnanılmaz bir heyecan ve mutluluk var. Hemen hedefleri ve yaşayacağımız başarıları hayal etmeye başladım. Tek hedefimiz şampiyonluk" "Fatih hoca beni aradı, başarılar diledi. Kısa sürede hem yerli oyuncular, hem bize direkt katkı sağlayacak yabancı oyuncular transfer edeceğiz"

    Tek hedefimiz şampiyonluk

    Futbolculuk döneminde sayısız başarılar yaşadığı Galatasaray'a teknik direktör olarak geri dönen Okan Buruk dün 1+1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Nef Stadı'ndaki imza töreninde çok heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen genç hoca camiaya iddialı mesajlar yolladı.



    EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ
    İşte Okan Buruk'un açıklamaları: "Yüksek bir inancımız var. Galatasaray'ın hocası olmak istediğimi belki fazla belirttim. Galatasaray'da çalışmak istediğimi, bunun benim için büyük bir onur ve gurur olduğunu, bir beklentimin olmadığını, sadece Galatasaray'ın hocası olmak için elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim. Fatih hoca çok değerli, çok önemli bir isim. Kendisi beni aradı, 'Hayırlı olsun. Elimizden ne geliyorsa yanınızdayız.' dedi. Hocaya çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunu gösterdi. Orta sahadaki görünen eksiklerin üzerinde çalışacağız. Hücum hattına bütçemize ve hedeflerimize uygun kaliteli bir oyuncu bulabilirsek kadromuza katabiliriz- Türk oyuncu sayısı da kadro yapılanması içinde çok önemli."



    AİLEDEN GALATASARAYLIYIM
    "    Kadroya hem Türk hem de bize doğrudan katkı sağlayacak, kaliteli, Galatasaray'a yakışır seviyede yabancı oyuncuları almak istiyoruz. Aileden gelen bir Galatasaraylılığımız var. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet ettim. Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımına bir şampiyonluk daha eklemeye çalışacağız. Tek hedefimiz bu."



        ÜÇÜNCÜ 17 MAYIS İÇİN BURADA!
        Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'la anlaştıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Özbek, "Okan hoca üçüncü 17 Mayıs'ı için burada. Bir 17 Mayıs günü ilk kez Galatasaray formasını giymişti. Ardından 17 Mayıs'ta en büyük kupayı havaya kaldırdı. Şimdi yeni 17 Mayıslar yaşamak ve yaşatmak için burada. Bize güvenin. 2017'deki deneyimlerimiz duruyor, profesyonel kadro aynı. Aynı başarıyı bu sezon da sergilemek istiyoruz" açıklamasını yaptı.



        KENDİ EKİBİMLE ÇALIŞACAĞIM
        Buruk, "Uzun yıllardır çalıştığım ekibimle geliyorum. Onun üzerine eklemelerimiz olacak. Birkaç gün içinde bunları açıklarız. Kendi ekibim hazır ve pazartesi günü takımın başında olacağız" diye konuştu. Buruk'un bu mesajıyla İrfan Saraloğlu'nun teknik ekipte yer alması kesinleşti.



        HATALARIM OLDU ÖZÜR DİLEDİM
        Okan Buruk, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde kullandığı sözlerle ilgili sorular soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Buruk, "Her zaman Galatasaraylılığımı korudum ama sonuçta bir insanım. Hatalarım ve yanlışlarım olabilir. Gerektiğinde özür diledim, yanlışlarımı kabul ettim" ifadesini kullandı.

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