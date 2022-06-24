Yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan ve Mert Müldür için resmen masada

Seçim süreci nedeniyle transferde rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray açığı kapatabilmek için dört koldan operasyona başladı. Bir yandan orta alanı takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar bir yandan da kadronun yerli kalitesini yükseltmek için düğmeye bastı.
RESMİ TEMASLAR START ALDI
Önceki gün İtalya'ya giden futbol direktörü Cenk Ergün'ün Milli Takımımız'ın iki önemli ismi Kaan Ayhan ve Mert Müldür için resmi temaslara başladığı öğrenildi.
Ergün'ün iki yıldızın formasını giydiği Sassuolo kulübüne paket teklif sunduğu ve pazarlıkların yoğun şekilde sürdüğü belirlendi. Alınan bilgilere göre hem Kaan Ayhan hem de Mert Müldür kariyerlerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak bakıyor.