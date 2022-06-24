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    Yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan ve Mert Müldür için resmen masada

    4 koldan transfer operasyonuna başlayan Galatasaray’ın iki milli yıldız için İtalyan kulübüne paket teklif yaptığı öğrenildi. Mert ve Kaan’ın Sarı- Kırmızılılar’a sıcak baktığı da belirlendi.

    Çizme operasyonu!
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    Seçim süreci nedeniyle transferde rakiplerinin gerisinde kalan Galatasaray açığı kapatabilmek için dört koldan operasyona başladı. Bir yandan orta alanı takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar bir yandan da kadronun yerli kalitesini yükseltmek için düğmeye bastı.

    RESMİ TEMASLAR START ALDI
    Önceki gün İtalya'ya giden futbol direktörü Cenk Ergün'ün Milli Takımımız'ın iki önemli ismi Kaan Ayhan ve Mert Müldür için resmi temaslara başladığı öğrenildi.

    Ergün'ün iki yıldızın formasını giydiği Sassuolo kulübüne paket teklif sunduğu ve pazarlıkların yoğun şekilde sürdüğü belirlendi. Alınan bilgilere göre hem Kaan Ayhan hem de Mert Müldür kariyerlerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

        Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün dışındaki yerli isimlerin direkt ilk 11 oyuncusu olmadığını düşündüğü ve bu nedenle hem Kaan ve Mert'in transferinin bitirilmesini istediği ifade edildi.

        TRABZONSPOR DA DEVREDE
        Kaan geçtiğimiz sezon Serie A'da 23 karşılaşmaya çıkarken 1 gol attı. Mert ise Serie A'da 33 maçta görev yapıp 1 asist yaptı. Her iki futbolcunun da Sassuolo ile sözleşmeleri 2024 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan'ın ismi Trabzonspor'la da çok ciddi şekilde anılıyor.

        CİMBOM 3 YILDIR ONUN PEŞİNDE!
        Galatasaray son 3 sezonda da yaz transfer dönemlerinde Kaan Ayhan için girişimlerde bulundu. Ancak Sarı-Kırmızılılar her seferinde hüsrana uğradı. Cimbom'un bu kez Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıp katamayacağı merak konusu.
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        Haberler Spor Yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan ve Mert Müldür için resmen masada
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