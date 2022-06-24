Yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Kaan Ayhan ve Mert Müldür için resmen masada

TRABZONSPOR DA DEVREDE

Kaan geçtiğimiz sezon Serie A'da 23 karşılaşmaya çıkarken 1 gol attı. Mert ise Serie A'da 33 maçta görev yapıp 1 asist yaptı. Her iki futbolcunun da Sassuolo ile sözleşmeleri 2024 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan'ın ismi Trabzonspor'la da çok ciddi şekilde anılıyor.

CİMBOM 3 YILDIR ONUN PEŞİNDE!

Galatasaray son 3 sezonda da yaz transfer dönemlerinde Kaan Ayhan için girişimlerde bulundu. Ancak Sarı-Kırmızılılar her seferinde hüsrana uğradı. Cimbom'un bu kez Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıp katamayacağı merak konusu.