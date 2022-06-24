Trabzon’a yeni Viking! Fırtına Jorgen Strand Larsen'i gözüne kestirdi

Haberde, "Bologna, Marko Arnautovic'e yardım etmesi için kullanılabilecek, ancak gerekirse Avusturyalı ile birlikte oynayabilecek bir oyuncu arıyor. Bu anlamda gündemdeki ilk isim 2000 doğumlu Groningen'in golcüsü Jorgen Strand Larsen. Genç Norveçli yetenek için konuşulan rakam 5 milyon Euro. Oyuncu Bologna'ya her zamankinden daha yakın görünüyor. Oyuncu ve menajeri operasyona yeşil ışık yaktı. Sadece Groningen'le birkaç detay kaldı. Ancak Türkler, Larsen'e Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunuyor. Bologna için bu en ciddi tehlike olarak öne çıkıyor" ifadesini kullandı.