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    Trabzon’a yeni Viking! Fırtına Jorgen Strand Larsen'i gözüne kestirdi

    İtalyan basınına göre Bordo-Mavililer, Groningen formasını giyen 1.93 boyundaki Norveçli forvet Jorgen Strand Larsen’in transferi için harekete geçti. Abdullah Avcı'nın Jorgen Strand Larsen'in birçok maçını izlediği ve çok olumlu rapor verdiği öğrenildi.

    Trabzon’a yeni Viking
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    Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Trabzonspor kadroyu olabildiğince genişletmek istiyor. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Andreas Cornelius'u yedekleyecek bir forvet arayışlarına başlayan Bordo-Mavililer'in Jorgen Strand Larsen ile ilgilendiği öne sürülüyor.

    BOLOGNA DA PEŞİNDE
    İtalyan     basınına göre Trabzonspor yönetimi, Groningen kulübü ve Norveçli yıldızla temaslara başladı.

    Haberde, "Bologna, Marko Arnautovic'e yardım etmesi için kullanılabilecek, ancak gerekirse Avusturyalı ile birlikte oynayabilecek bir oyuncu arıyor. Bu anlamda gündemdeki ilk isim 2000 doğumlu Groningen'in golcüsü Jorgen Strand Larsen. Genç Norveçli yetenek için konuşulan rakam 5 milyon Euro. Oyuncu Bologna'ya her zamankinden daha yakın görünüyor. Oyuncu ve menajeri operasyona yeşil ışık yaktı. Sadece Groningen'le birkaç detay kaldı. Ancak Türkler, Larsen'e Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı sunuyor. Bologna için bu en ciddi tehlike olarak öne çıkıyor" ifadesini kullandı.
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        Haberler Spor Trabzon’a yeni Viking! Fırtına Jorgen Strand Larsen'i gözüne kestirdi
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