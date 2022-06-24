Süper Lig 2 yıl daha Bein Sports’ta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı. TFF'den yapılan bilgilendirmede 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen yayın ihalesi ile ilgili değerlendirmede bulunduğu ve Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi. TFF ile beIN Media Group arasındaki imza töreninin bugün saat 10.00'da düzenleneceği açıklandı.

CİMBOM MORİTA İÇİN DEVREDE İDDİASI!

Dün Galatasaray'la ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Galatasaray'ın Sporting Lizbon'a transferi son anda gerçekleşmeyen Hidemasa Morita için devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-Kırmızılılar'ın Japon orta saha oyuncusu için kulübü Santa Clara ile görüşmelere başladığı ve Portekiz ekibinin Morita için 4 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtiliyor. Hidemasa Morita'nın adı geçen sezon F.Bahçe ile de anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

GİTMEK İSTEMİYORLARSA KALIRLAR!

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Kerem ve Marcao için teklif almadıklarını söyledi ve "Kimse gitmek istemiyorsa, kimse de gitmeyecek. Sporcularla görüşeceğiz, gitmek isteyen varsa değerlendirilebilir" ifadesini kullandı. Transferle ilgili, "Para verilmesi gereken yerde para verilecek, iyi bir kadro kurulacak" ifadesini kullanan Timur, "Sensibile indirim yaptı ve yollarımız ayrıldı. Torrent ise yüzde 5 indirim yapacağını söylediği için konu hukuki yollarla çözülecek" açıklamasında bulundu.

KONTROLLER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor. Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Enner Valencia Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

INTER'İN HEDEFİNDE KIM VAR

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Inter, Slovenyalı stoper Milan Skriniar'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı adayları belirledi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milan Skriniar'ın PSG'ye transfer olması durumunda Inter'in Fiorentina'nın 25 yaşındaki stoperi Nikola Milenkovic ile birlikte Fenerbahçeli Kim Min Jea'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. Inter'in Nikola Milenkovic için 15 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı iddia edilirken, Kim için nasıl bir teklif yapılacağı haberde yer almadı. Ancak Kim'in 20 milyon Euro civarında bir serbest kalma maddesinin olduğu da biliniyor.

ABDÜLKERİM'DE PÜRÜZ ÇIKTI

Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için bir süre önce Konyaspor ile bonuslarla 3.4 milyon Euro karşılığında söz kesen Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncu ile maaş konusunda anlaşamadı. Dün, Abdülkerim ile masaya oturan Sarı-Lacivertli yönetimin, başarılı stoperin istediği yüksek maaşı ödemeyi kabul etmediği ve bunun üzerine geri adım attığı öğrenildi. Bunun üzerine ise Abdülkerim için Galatasaray ve Beşiktaş yeniden devreye girdi.

YÜRÜYEREK BİLE ADAM GEÇEBİLİR!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Lincoln ilk hazırlık maçında taraftarlar üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Attığı golün dışında klas hareketleri ile dikkat eçen Brezilyalı 10 numara için sanal alemde, "Adam eksiltmeyi iyi biliyor. İlginç bir stile var. Yürüyerek bile adam geçebilir. Eğer iyi çalışır ve güçlenirse bu sezon çok ses getirir" yorumları yapıldı.

CRESPO: HERKES ÇOK HIRS YAPTI

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Crespo, takımda herkesin çok iyi çalıştığını ve rekabetin üst düzeyde olduğunu söyledi. Crespo, "Herkes çok hırslı ve herkes şampiyonluk istiyor" dedi.

FENERBAHÇE İSMET'İN KONTRATINI UZATTI

Fenerbahçe Beko, yerli rotasyonun önemli isimlerinden biri olan İsmet Akpınar'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Geçen sezon takıma katılan oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını belirten kulüp, "Oyuncumuzun Sarı-Lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

PSG, GALTİER'İ TAKIMIN BAŞINA GETİRİYOR

Fransız basını, Paris Saint Germain'in Nice'in teknik direktörü Christonphe Galtier ile anlaşma sağladığını öne sürdü. L'Equipe'de yer alan haberde, Fransız teknik adamla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı belirtildi. Anlaşmanın bu hafta içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

YURT DIŞI KAMPINDA 5 HAZIRLIK MAÇI VAR

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu. Avusturya Kampı Hazırlık Maçı Programı: 9 Temmuz Cumartesi: Beşiktaş– Werder Bremen. 12 Temmuz Salı: Beşiktaş– Viktoria Plzen. 15 Temmuz Cuma: Beşiktaş– Mainz 05. İspanya Kampı Hazırlık Maçı Programı: 23 Temmuz Cumartesi: Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers. 26 Temmuz Salı: Beşiktaş–Deportivo Alaves

GEDSON RESMEN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, geçen sezonun devre arasında anlaşma sağladığı Gedson Fernandes'in transferini resmen açıkladı. Saat 19.03'te bir video ile transferi duyrulan Gedson için, "Zarif, sağlam, estetik..." ifadeleri kullanıldı. Gedson'un transferinin açıklandığı videoda Portekizli oyuncunun Rizespor ile Galatasaray'a attığı frikik golünün yer alması da ezeli rakibe bir gönderme olarak algılandı.