Galatasaray transfer haberleri: Abdülkerim tamam gözler Marcao'da!

Konyaspor'un bonservis bedeli konusunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anlaştığı Abdülkerim Bardakçı tercihini Cimbom'dan yana kullandı. Galatasaray'ın 2.8 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro da maaş karşılığında anlaştığı sol ayaklı stoper Abdülkerim'in transferi sonrası Sevilla'nın istediği Marcao, İspanyol ekibine bir adım daha yaklaştı.

GALATASARAY SAVAŞI KAZANDI Abdülkerim Bardakçı için yaşanan transfer savaşında gülen taraf Galatasaray oldu… İlk olarak Fenerbahçe'nin bonservisi için Konyaspor ile bonuslarla birlikte 3.4 milyon Euro karşılığında Abdülkerim, sarı-lacivertliler ile maaş konusunda sorun yaşamış ve transfer görüşmeleri askıya alınmıştı. Galatasaray ve Beşiktaş, 27 yaşındaki stoper için yeniden devreye girerken her iki kulüp de Konyaspor ile bonservis konusunda anlaşmayı başardı. Fenerbahçe 'nin Abdülkerim ile anlaşamaması sonrası27 yaşındaki stoper için yeniden devreye girerken her iki kulüp de Konyaspor ile bonservis konusunda anlaşmayı başardı.