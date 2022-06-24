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    • 24.06.2022 15:21
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    Galatasaray transfer haberleri: Abdülkerim tamam gözler Marcao'da!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler Marcao'ya çevirildi. Sevilla'nın ciddi şekilde ilgilendiği Brezilyalı yıldız futbolcu için gelen teklifler sarı kırmızılıların düşündüğü seviyelere çıkarsa gitmesine izin verilecek... Peki Marcao'nun bonservis ücreti ne kadar?

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Abdülkerim tamam gözler Marcao’da!

    Konyaspor'un bonservis bedeli konusunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anlaştığı Abdülkerim Bardakçı tercihini Cimbom'dan yana kullandı. Galatasaray'ın 2.8 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro da maaş karşılığında anlaştığı sol ayaklı stoper Abdülkerim'in transferi sonrası Sevilla'nın istediği Marcao, İspanyol ekibine bir adım daha yaklaştı.

    GALATASARAY SAVAŞI KAZANDI
    Abdülkerim Bardakçı için yaşanan transfer savaşında gülen taraf Galatasaray oldu… İlk olarak Fenerbahçe'nin bonservisi için Konyaspor ile bonuslarla birlikte 3.4 milyon Euro karşılığında Abdülkerim, sarı-lacivertliler ile maaş konusunda sorun yaşamış ve transfer görüşmeleri askıya alınmıştı.
    Fenerbahçe'nin Abdülkerim ile anlaşamaması sonrası Galatasaray ve Beşiktaş, 27 yaşındaki stoper için yeniden devreye girerken her iki kulüp de Konyaspor ile bonservis konusunda anlaşmayı başardı.

    TERCİH HAKKINI GALATASARAY'DAN YANA KULLANDI
    Bunun üzerine Konyaspor yönetimi kararı Abdülkerim'e bırakırken, deneyimli stoper de tercihini kendisine en yüksek maaş teklifini sunan Galatasaray'dan yana kullandı.
    Galatasaray'ın yıllık 1 milyon Euro'luk teklifine "Evet" diyen Abdülkerim Bardakçı, sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağladı.

        Abdülkerim'in Galatasaray'a transferi sonrası ise sarı-kırmızılı kulüpte gözler Marcao'ya çevrildi. Galatasaray yönetiminin sol ayaklı stoper Abdülkerim'i transfer ederek Sevilla'nın transfer teklifinde bulunduğu Marcao'nun gidişine hazırlık yaptığı belirtiliyor.
        GİTMESİNE İZİN VERİLECEK
        Abdülkerim'in transferi sonrası savunmada eli güçlenen Galatasaray'da yönetimin Marcao için daha önce 10 milyon Euro'luk teklif yapan Sevilla'nın bonuslarla 15 milyon Euro'ya çıkması halinde Brezilyalı stoperin gidişine izin vereceği konuşuluyor.

        Marcao'nun da kariyerine Sevilla'da devam etmek istediği öne sürülürken, İspanyol kulübünün kısa bir süre içinde yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

        Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Marcao'nun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 2019 yılında Chaves kulübüne 4 milyon Euro ödemişti.
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