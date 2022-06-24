Galatasaray transfer haberleri: Abdülkerim tamam gözler Marcao'da!

Konyaspor'un bonservis bedeli konusunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anlaştığı Abdülkerim Bardakçı tercihini Cimbom'dan yana kullandı. Galatasaray'ın 2.8 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro da maaş karşılığında anlaştığı sol ayaklı stoper Abdülkerim'in transferi sonrası Sevilla'nın istediği Marcao, İspanyol ekibine bir adım daha yaklaştı.
GALATASARAY SAVAŞI KAZANDI
Abdülkerim Bardakçı için yaşanan transfer savaşında gülen taraf Galatasaray oldu… İlk olarak Fenerbahçe'nin bonservisi için Konyaspor ile bonuslarla birlikte 3.4 milyon Euro karşılığında Abdülkerim, sarı-lacivertliler ile maaş konusunda sorun yaşamış ve transfer görüşmeleri askıya alınmıştı.
Fenerbahçe'nin Abdülkerim ile anlaşamaması sonrası Galatasaray ve Beşiktaş, 27 yaşındaki stoper için yeniden devreye girerken her iki kulüp de Konyaspor ile bonservis konusunda anlaşmayı başardı.
TERCİH HAKKINI GALATASARAY'DAN YANA KULLANDI
Bunun üzerine Konyaspor yönetimi kararı Abdülkerim'e bırakırken, deneyimli stoper de tercihini kendisine en yüksek maaş teklifini sunan Galatasaray'dan yana kullandı.
Galatasaray'ın yıllık 1 milyon Euro'luk teklifine "Evet" diyen Abdülkerim Bardakçı, sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşma sağladı.