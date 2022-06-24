Galatasaray haberleri: Pereira Galatasaray'ın eski yıldızını gözüne kestirdi!

Türkiye'de iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve kariyerine Brezilya ekibi Corinthians'ta devam eden Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, transferde gözünü tanıdık bir isme çevirdi. Daha önce Fenerbahçe'den Osayi-Samuel, Beşiktaş'tan ise Valentin Rosier'i transfer listesine alan Pereira, bu kez Galatasaray'ın eski futbolcusu için devreye girdi.
BREZİLYA'YA UÇMUŞTU
Fenerbahçe'de geçen sezonun başında ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan ve ocak ayını göremeden görevine son verilen Vitor Pereira, ardından Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'a imza atmıştı.
OYUNCULARI SÖZ ETTİRDİ
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon saha içinde beklenilen sonuçları alamasa da takıma transfer ettirdiği Kim-Min Jae ve Miguel Crespo gibi isimlerden alınan verim sebebiyle takdir toplayan Portekizli teknik adam, Corinthians'ın başına geçtikten sonra Süper Lig'den bazı isimleri transfer listesine eklemişti.
Pereira'nın sosyal medyaya sızan transfer listesinde Fenerbahçeli Osayi-Samuel ve Beşiktaşlı Valentin Rosier'le ilgili çalışma yürüttüğü görülürken, bu kez Portekizli hocanın takımı Galatasaray'ın eski futbolcusuna kanca attı.
İDDİA BREZİLYA'DAN
Brezilya basınından UOL'de yer alan habere göre Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ın geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Erick Pulgar ile ilgilendiği belirtildi.