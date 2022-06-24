Galatasaray haberleri: Pereira Galatasaray'ın eski yıldızını gözüne kestirdi!

BREZİLYA'YA UÇMUŞTU

Fenerbahçe'de geçen sezonun başında ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan ve ocak ayını göremeden görevine son verilen Vitor Pereira, ardından Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'a imza atmıştı.

OYUNCULARI SÖZ ETTİRDİ

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon saha içinde beklenilen sonuçları alamasa da takıma transfer ettirdiği Kim-Min Jae ve Miguel Crespo gibi isimlerden alınan verim sebebiyle takdir toplayan Portekizli teknik adam, Corinthians'ın başına geçtikten sonra Süper Lig'den bazı isimleri transfer listesine eklemişti.

Pereira'nın sosyal medyaya sızan transfer listesinde Fenerbahçeli Osayi-Samuel ve Beşiktaşlı Valentin Rosier'le ilgili çalışma yürüttüğü görülürken, bu kez Portekizli hocanın takımı Galatasaray'ın eski futbolcusuna kanca attı.