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    • 24.06.2022 15:53
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    Galatasaray haberleri: Pereira Galatasaray'ın eski yıldızını gözüne kestirdi!

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Geçtiğimiz sezonda Fiorentina'dan Galatasaray'a kiralanan ve performansı beklenenden uzakta kalan Erick Pulgar'a Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira tarafından yakın takip uygulanıyor. Portekizli hoca, takımı Corinthians'a yıldız oyuncuyu kazandırmak istiyor. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Pereira Pulgar’ı gözüne kestirdi!

    Türkiye'de iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve kariyerine Brezilya ekibi Corinthians'ta devam eden Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, transferde gözünü tanıdık bir isme çevirdi. Daha önce Fenerbahçe'den Osayi-Samuel, Beşiktaş'tan ise Valentin Rosier'i transfer listesine alan Pereira, bu kez Galatasaray'ın eski futbolcusu için devreye girdi.

    BREZİLYA'YA UÇMUŞTU

    Fenerbahçe'de geçen sezonun başında ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan ve ocak ayını göremeden görevine son verilen Vitor Pereira, ardından Brezilya Serie A ekiplerinden Corinthians'a imza atmıştı.

    OYUNCULARI SÖZ ETTİRDİ

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon saha içinde beklenilen sonuçları alamasa da takıma transfer ettirdiği Kim-Min Jae ve Miguel Crespo gibi isimlerden alınan verim sebebiyle takdir toplayan Portekizli teknik adam, Corinthians'ın başına geçtikten sonra Süper Lig'den bazı isimleri transfer listesine eklemişti.

    Pereira'nın sosyal medyaya sızan transfer listesinde Fenerbahçeli Osayi-Samuel ve BeşiktaşValentin Rosier'le ilgili çalışma yürüttüğü görülürken, bu kez Portekizli hocanın takımı Galatasaray'ın eski futbolcusuna kanca attı.

    İDDİA BREZİLYA'DAN

    Brezilya basınından UOL'de yer alan habere göre Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'ın geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Erick Pulgar ile ilgilendiği belirtildi.

        Galatasaray'ın kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yola devam etmediği ve Süper Lig kulüplerinden Beşiktaş'a da önerildiği iddia edilen Şilili orta saha oyuncusu Pulgar ile Corinthians'ın görüşmelerine devam ettiği kaydedildi.

        BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

        Bonservisi İtalyan ekibi Fiorentina'da bulunan Pulgar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak geldiği Galatasaray'da 11 lig maçında 602 dakika süre aldı. Gol ya da asist katkısı sağlayamayarak beklentilerin bir hayli altında kaldı.

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