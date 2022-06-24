Galatasaray'da bu sene beklentilerin altında kalmıştı! Mohamed'e Fransız kancası

Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. 1.5 sezondur Sarı- Kırmızılı formayı giyen ancak beklentilerin altında kalan bir performans sergileyen Mostafa Mohamed için iki Fransız kulübünün teklif hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Ligue 1 takımlarından Reims ve Toulouse'un Mısırlı yıldızı yakından takip ettiği fakat ilk planda kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı belirlendi. Galatasaray yönetimi tekliflerin resmileşmesi halinde, son kararı Okan Buruk'a bırakacak. Eğer başarılı teknik adamdan da onay gelirse Mostafa Mohamed'in kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelecek.

Ancak Galatasaray'ın Mısır kulübü Zamalek'le yaptığı anlaşmaya göre 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolarlık bonservis ücretinin ödenmesi gerekiyor. Sarı- Kırmızılılar'ın bu hafta içinde ödemeyi yapacağı ve ardından da yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın verileceği öğrenildi. Bir başka iddiaya göre ise yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke de Mostafa Mohamed'le yakından ilgileniyor.