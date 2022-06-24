Galatasaray, Okan Buruk’u resmen açıkladı

Ve Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp 48 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a gönderilen yazıya göre Buruk'a bu sezon 17 milyon lira, opsiyonun devreye girmesi durumunda ise önümüdeki sezon 20 milyon lira ödenecek. Başarılı hocanın yönetimle yaptığı görüşmede herhangi bir rakam telafuz etmediği ve boş sözleşmeye imza attığı belirlendi.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur da Okan Buruk'un sözleşme şartları konuşulurken kendilerine büyük kolaylık gösterdiğini söyledi. Galatasaray kulübü yeni hocası için bugün imza töreni düzenleyecek. Nef Stadı'nda saat 11.00'de başlayacak olan törene Başkan Dursun Özbek de katılacak. Öte yandan Buruk'un ekibi de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Daha önce Fenerbahçe'de çalıştığı için yönetimden veto yediği iddia edilen İrfan Saraloğlu, Galatasaray'da antrenör olarak görev yapacak.