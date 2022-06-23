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    • Spor
    • 23.06.2022 13:41
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    • 23.06.2022 13:49
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    Transfer haberleri: Yusuf Yazıcı geri dönüyor!

    Transfer haberleri... Son dakika transfer haberleri... Bonservisi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in elinde olan ve geçtiğimiz sezonu Rus ekiplerinden CSKA Moskova'da tamamlayan Yusuf Yazıcı, Rus ekibinde forma giymeyecek. CSKA Moskova, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oyuncuyunun bonservisini almak istediğini ancak Lille ile anlaşamadığını açıkladı. İşte detaylar...

    Yusuf Yazıcı geri dönüyor!

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralık olarak katılan ve gösterdiği performansla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı, kariyerine Rus ekibinde devam etmeyecek.

    AÇIKLAMA GELDİ

    Moskova temsilcisinden yapılan açıklamada, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille ile anlaşmaya varılamadığı ve Yusuf Yazıcı'nın Fransız kulübüne tekrar döneceği açıklandı.

    YURDA DÖNEBİLİR

    Kırmızı lacivertli takımla çıktığı 12 maçta 8 gol kaydeden Yusuf'un geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncunun ismi Galatasaray ile anılıyor.

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