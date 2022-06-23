Transfer haberleri: Yusuf Yazıcı geri dönüyor!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralık olarak katılan ve gösterdiği performansla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı, kariyerine Rus ekibinde devam etmeyecek.
AÇIKLAMA GELDİ
Moskova temsilcisinden yapılan açıklamada, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille ile anlaşmaya varılamadığı ve Yusuf Yazıcı'nın Fransız kulübüne tekrar döneceği açıklandı.
YURDA DÖNEBİLİR
Kırmızı lacivertli takımla çıktığı 12 maçta 8 gol kaydeden Yusuf'un geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncunun ismi Galatasaray ile anılıyor.