Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Abdülkerim operasyonu tamam!

Konyaspor ile gösterdiği başarılı performansın ardından dev kulüplerin radarına giren ve Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen Abdülkerim Bardakçı, Konya Yeni Haber'e duygularını anlattı.
TARİHE GEÇTİ
3.4 milyon Euro bonservis bedeli olan ve yeşil beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı satış olarak kayıtlara geçen Bardakçı, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'yı iyi bir şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur." dedi.
İŞTE MALİ DETAYLAR
Habere göre, oyunucunun transferinin mali detayları da belli oldu. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık 750 bin Euro kazanacak. 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı belirtilen oyuncu, Konyaspor'da 5 milyon TL'ye oynuyordu.