Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Abdülkerim operasyonu tamam!

TARİHE GEÇTİ

3.4 milyon Euro bonservis bedeli olan ve yeşil beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı satış olarak kayıtlara geçen Bardakçı, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'yı iyi bir şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur." dedi.