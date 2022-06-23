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    • Spor
    • 23.06.2022 14:23
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    • 23.06.2022 14:39
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    Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Abdülkerim operasyonu tamam!

    Fenerbahçe haberleri... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe ilk yurt içi transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Konyaspor'da gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve dev kulüplerin radarına giren, özellikle Beşiktaş'ın da istediği oyuncu, kısa süre içerisinde kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeyi imzalayacak. Peki Abdülkerim Bardakçı kimdir? İşte detaylar...

    Fenerbahçe’de Abdülkerim operasyonu tamam!

    Konyaspor ile gösterdiği başarılı performansın ardından dev kulüplerin radarına giren ve Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen Abdülkerim Bardakçı, Konya Yeni Haber'e duygularını anlattı.

    TARİHE GEÇTİ

    3.4 milyon Euro bonservis bedeli olan ve yeşil beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı satış olarak kayıtlara geçen Bardakçı, "Değişik duygular içerisindeyim. Konyaspor'a para kazandırdığım için de ayrıca çok gururluyum. İnşallah Konya'yı iyi bir şekilde temsil ederim. Herkes hakkını helal etsin. Umarım her şey çok güzel olur." dedi.

    İŞTE MALİ DETAYLAR

    Habere göre, oyunucunun transferinin mali detayları da belli oldu. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık 750 bin Euro kazanacak. 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı belirtilen oyuncu, Konyaspor'da 5 milyon TL'ye oynuyordu.

        BİR KISMI PEŞİN

        Sarı lacivertliler, oyuncunun transferi için 2.8 milyon Euro'yu peşin olarak ödeyecek. Bonservisin 600 bin Euro'luk kısmı ise lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım, Türkiye Kupası'nın kazanılması gibi şartlarla tamamlanacak.

        İLK KEZ İSTANBUL'DA

        Konyaspor altyapısında yetişen oyuncu, stoper mevkisinde forma giyiyor. Oyuncu, ilk kez bir İstanbul kulübünün formasını terletecek. Daha önce Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor ve Altay formalarıın giyen defans oyuncusu, bugüne kadar 248 maçta forma giyerken, 18 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. Oyuncu kariyeri boyunca toplam 20.648 dakika boyunca sahada kaldı.

        GEÇEN SEZON AKILLARA KAZINDI

        Altın futbolunu geride bıraktığımız sezonda oynayan Bardakçı, sezonu 5 gol 3 asist ile tamamlamıştı. Transfermarkt verilerine göre 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon Euro...

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