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    • Spor
    • 23.06.2022 19:09
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    • 23.06.2022 19:16
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    Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı! 19.03 saatli paylaşımda Galatasaray detayı...

    Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı 19.03'te açıklaması dikkat çekerken Galatasaray'a da bir gönderme yapıldı.

    Beşiktaş, Gedson Fernandes’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

    Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.


    Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini video ile açıklarken "Zarif, sağlam, estetik..." notu düşüldü.



    İşte resmi hesaptan yapılan o paylaşım;



    RİZE'DE KİRALIK OLARAK OYNADI
    Beşiktaş, Şubat ayında KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer vermişti.
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        Haberler Spor Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı! 19.03 saatli paylaşımda Galatasaray detayı...
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