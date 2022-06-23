Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı! 19.03 saatli paylaşımda Galatasaray detayı...





RİZE'DE KİRALIK OLARAK OYNADI

Beşiktaş, Şubat ayında KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer vermişti.