Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı! 19.03 saatli paylaşımda Galatasaray detayı...

Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini video ile açıklarken "Zarif, sağlam, estetik..." notu düşüldü.
İşte resmi hesaptan yapılan o paylaşım;
🎨 Zarif, sağlam, estetik…#WelcomeGedson pic.twitter.com/BuEySD1L7L— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 23, 2022
RİZE'DE KİRALIK OLARAK OYNADI
Beşiktaş, Şubat ayında KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer vermişti.