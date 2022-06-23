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    • Spor
    • 23.06.2022 11:00
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    • 23.06.2022 11:12
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    Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Okan Buruk'un Galatasaray'dan kazanacağı maaş...

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray, Okan Buruk'u Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Okan Buruk ne kadar maaş alacak? Okan Buruk'un sözleşmesi kaç yıllık? Cevabı haberimizde...

    İşte Okan Buruk’un maaşı!
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    Galatasaray, Okan Buruk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

    Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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