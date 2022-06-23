Son dakika Galatasaray haberleri: İşte Okan Buruk'un Galatasaray'dan kazanacağı maaş...

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır.