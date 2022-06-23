Anadolu Efes haberleri... Anadolu Efes'e tanıdık isim!

Geçen sezonu EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan, Basketbol Süper Ligi'nde ise final serisini Fenerbahçe Beko'ya karşı kaybeden Anadolu Efes, Türk basketbolseverlerin tanıdığı bir ismi kadrosuna kattı.
İki sezondur Maccabi Tel-Aviv'de görev alan Ante Zizic, lacivert beyazlı ekiple anlaşma sağladı. Anadolu Efes'in resmi sosyal medya hesabından duyurulan haberde, 25 yaşındaki uzunla 2+1 yıllık bir söz kesildiği de belirtildi.
CEDİ OSMAN İLE BİRLİKTE OYNAMIŞTI
Hırvat basketbolcu, 2016-2017 yılları arasında Darüşşafaka'da forma giymişti. Sonrasında NBA'e draft edilen basketbolcu, Cleveland Cavaliers ile basketbolun 1 numaralı liginde oynama fırsatı bulmuştu. Cedi Osman ile 3 yıl takım arkadaşı olan Zizic, sonrasında Maccabi'ye transfer olmuştu.